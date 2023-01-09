"أنتظر تعليمات المدرب".. سيباستيان هالير جاهز للمشاركة مع بروسيا دورتموند بعد العلاج من السرطان
عاد سيباستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند إلى تدريبات الفريق وأصبح جاهزًا لخوض مباريات رسمية بعد الجراحة والعلاج من سرطان الخصية.
وكشف أطباء عن إصابة المهاجم بالسرطان خلال معسكر تدريبي قبل انطلاق الموسم في يوليو/تموز الماضي.
وكان سيباستيان هالير قد انضم وقتها لدورتموند قبل أسابيع قليلة مقابل 31 مليون يورو (33.24 مليون دولار).
وأحرز هالير 34 هدفًا مع أياكس أمستردام بطل هولندا الموسم الماضي منها 21 في الدوري و11 في دوري أبطال أوروبا.
لكن هالير غاب عن المنافسات منذ يوليو/تموز بعد اكتشاف الورم.
وخضع مهاجم ساحل العاج للجراحة والعلاج الكيماوي خلال الأشهر القليلة الماضية وعاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي.
وقال هالير للصحفيين من معسكر دورتموند في إسبانيا اليوم الإثنين: "بالطبع كانت ستة أشهر صعبة".
وأضاف: "السعادة لا تسعني بوجودي هنا مع الفريق وباللعب في هذا الطقس الرائع".
ويأمل هالير، الذي سبق له اللعب مع ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يكون لائقًا تمامًا في الوقت المناسب لاستئناف الموسم خلال أقل من أسبوعين عندما يستضيف دورتموند منافسه أوغسبورغ في أول مباراة له بالدوري هذا العام يوم 22 يناير.
وقال هالير: "لا يوجد مستحيل، لا أضع أي قيود لنفسي، أنتظر فقط تعليمات المدرب والفريق الطبي، سأبذل قصارى جهدي للعب يوم 22 يناير".
ويحتل بروسيا دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني متأخرًا بـ9 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.