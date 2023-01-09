"أنتظر تعليمات المدرب".. سيباستيان هالير جاهز للمشاركة مع بروسيا دورتموند بعد العلاج من السرطان

ويأمل هالير، الذي سبق له اللعب مع ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يكون لائقًا تمامًا في الوقت المناسب لاستئناف الموسم خلال أقل من أسبوعين عندما يستضيف دورتموند منافسه أوغسبورغ في أول مباراة له بالدوري هذا العام يوم 22 يناير.

وقال هالير: "لا يوجد مستحيل، لا أضع أي قيود لنفسي، أنتظر فقط تعليمات المدرب والفريق الطبي، سأبذل قصارى جهدي للعب يوم 22 يناير".

ويحتل بروسيا دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني متأخرًا بـ9 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.