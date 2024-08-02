أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تعيين الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مدربًا جديدًا لمنتخب البلاد.

وسيتولى بيكاسيسي (43 عامًا) قيادة الجهاز الفني لمنتخب الإكوادور خلفًا للإسباني فيلكس سانشيز الذي أقيل بعد هزيمة الفريق في دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا، الشهر الماضي، أمام الأرجنتين.

وسبق لبيكاسيسي تدريب فريق إلتشي الإسباني، كما درب أيضًا فريقي راسينغ كلوب وإندبندينتي في الأرجنتين، وعمل أيضًا مدربًا مساعدًا لمنتخب الأرجنتين تحت قيادة المدرب خورخي سامباولي.

ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل الصفقة، بينما يقود بيكاسيسي المنتخب الإكوادوري في مباراته المرتقبة أمام البرازيل بتصفيات كأس العالم 2026 يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويحتل منتخب الإكوادور المركز الخامس في ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 بعد 6 جولات.

وحصد المنتخب الإكوادوري 8 نقاط، بينما يتصدر الترتيب منتخب الأرجنتين برصيد 15 نقطة، وخلفه منتخب أوروغواي بفارق نقطتين، ثم منتخب كولومبيا برصيد 12 نقطة.

يشار إلى أن فيلكس سانشيز تولى تدريب نادي السد القطري بعد رحيله عن تدريب منتخب الإكوادور.

وسبق أن تولى سانشيز قيادة منتخب قطر وتوج معه بلقب كأس آسيا 2019، كما أنه كان مدربًا للعنابي في كأس العالم 2022 التي أقيمت في ضيافة قطر، ولكن المنتخب ودَّع وقتها من الدور الأول بعد أداء مخيّب.