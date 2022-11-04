محاولة للصلح بين الشباب والاتحاد.. سعود الصرامي يفجر مفاجأة بقضية أحمد شراحيلي

وكان الشباب تقدم، في بداية يونيو الماضي، بشكوى ضد نادي الاتحاد، يتهمه بالقيام بالتفاوض مع أحمد شراحيلي لاعب الفريق السابق، وتقديم عرض له قبل دخوله الفترة الحرة من عقده، ومن المتوقع صدور القرار من قبل لجنة الاحتراف خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة الشباب، طالبت في شكواها المقدمة للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي، بتعويض قدره 21 مليون ريال، بالإضافة لمطالبة الشباب منع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وطالب الشباب أيضًا إيقاف أحمد شراحيلي 6 أشهر، مع مخاطبة لجنة البنك المركزي للكشف عن المبالغ الواردة للحسابات البنكية للاعب في آخر 8 أشهر، ومعاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، والمدير التنفيذي لكرة القدم، ومدير الاحتراف، والإداريين الذين اشتركوا في مخالفة التفاوض.

وكانت لجنة الاحتراف قد استدعت شراحيلي، في يوليو الماضي، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، للاستماع إليه في الشكوى المقدمة ضده من نادي الشباب إثر مخالفته أنظمة الاحتراف، وعدم نظامية انتقاله إلى الاتحاد بعد التوقيع رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث رد اللاعب على ادعاءات نادي الشباب.

وأعلن الاتحاد التوقيع مع شراحيلي البالغ من العمر 29 عامًا، في يناير الماضي، بعقد يمتد حتى العام 2025، وشارك مع الاتحاد هذا الموسم، بعد أن تم قيده رسميًا في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الاتحاد ممنوع من التسجيل خلال الشتوية المقبلة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبد الرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.

ويحتل نادي الاتحاد، المركز الثالث في جدول الدوري بـ18 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي جاء في المركز الرابع.