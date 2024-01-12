الأهلي يعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد من فيوتشر
أعلن الأهلي بطل أفريقيا ضم عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لمودرن فيوتشر إلى صفوفه بشكل رسمي.
وأكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي أن إدارة المارد الأحمر اتفقت مع فيوتشر على ضم عمر كمال عبدالواحد.
وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "الاتفاق تم بين الطرفين مقابل انتقال 3 لاعبين واعدين من الأهلي لفيوتشر، والكل حقق رغبته، والأهم من ذلك هو العلاقة بين الناديين".
وبهذا أصبح عبدالواحد صفقة الانتقالات الثانية التي يبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد أن تعاقد رسميًا مع الفلسطيني وسام أبوعلي، أمس الخميس.
واتفق الأهلي على ضم عبدالواحد نظير الموافقة على إعارة 3 من لاعبيه الشبان، وهم: أحمد خالد كباكا، وعبدالرحمن رشدان، ومحمد زعلوك، إلى مودرن فيوتشر.
وأكمل الأهلي التعاقد مع "عبدالواحد"، وارتبط معه بعقد لمدة 3 أعوام ونصف العام بعد الاتفاق على الشروط الشخصية.
ويتواجد "عبدالواحد"، حاليًا، مع منتخب مصر الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.
وقال وليد دعبس رئيس فيوتشر في تصريحات": "أتمنى التوفيق لعمر كمال عبدالواحد في الأهلي، وأيضًا للثلاثي زعلوك ورشدان وكباكا المنضمين إلينا على سبيل الإعارة".
وأضاف: "الأهلي ساند ودعم فيوتشر بشكل قوي منذ البداية، بخلاف رغبة عمر كمال في الانتقال للأهلي، هو لاعب دولي ومميز وعلى خلق ومن اللحظة الأولى مهتم بمصلحة فيوتشر".
وتابع: "حصلنا على زعلوك ورشدان وكباكا لسنتين ونصف السنة على سبيل الإعارة".
وعمر كمال عبدالواحد يبلغ من العمر 30 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر والجناح الأيمن.
يشار إلى أن الأهلي يملك 14 نقطة من 6 مباريات ويحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، علما أن زد إف سي يتصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.