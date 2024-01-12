الأهلي يعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد من فيوتشر

أعلن الأهلي بطل أفريقيا ضم عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لمودرن فيوتشر إلى صفوفه بشكل رسمي.

وأكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي أن إدارة المارد الأحمر اتفقت مع فيوتشر على ضم عمر كمال عبدالواحد.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "الاتفاق تم بين الطرفين مقابل انتقال 3 لاعبين واعدين من الأهلي لفيوتشر، والكل حقق رغبته، والأهم من ذلك هو العلاقة بين الناديين".

وبهذا أصبح عبدالواحد صفقة الانتقالات الثانية التي يبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد أن تعاقد رسميًا مع الفلسطيني وسام أبوعلي، أمس الخميس.

واتفق الأهلي على ضم عبدالواحد نظير الموافقة على إعارة 3 من لاعبيه الشبان، وهم: أحمد خالد كباكا، وعبدالرحمن رشدان، ومحمد زعلوك، إلى مودرن فيوتشر.