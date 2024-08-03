فتحت أندية الدوري الجزائري للمحترفين أبواب خزائنها على مصراعيها لضم لاعبين جدد قبل انطلاق المسابقة في موسم 2024 ـ 2025.

وقبل انطلاق سباق الدوري الجزائري الممتاز، المقرر ليوم 14 سبتمبر 2024، عززت أغلب الأندية صفوفها بتعاقدات جديدة كان النصيب الأكبر منها للأندية التي تخوض المسابقات القارية في الموسم المقبل، وهي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة في كأس الكونفدرالية.

وفرض اتحاد العاصمة، نفسه بقوة وسط الميركاتو الصيفي المشتعل في الدوري الجزائري وذلك عندما ضم 6 لاعبين جدد تحضيرا للموسم المقبل.

وبجانب التعاقد مع جهاز فني جديد يقوده التونسي نبيل معلول، مدرب منتخب نسور قرطاج السابق، تعاقد اتحاد العاصمة مع حسام غشة، قادما من الترجي التونسي في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد الاتحاد مع كل من الياس الشتي وغيلاس قناوي ومحمد نعماني، فضلا عن الكونغوليين كيفن مونديكو وغلودي ليكونزا من تي بي مازمبي الكونغولي.

من جهته، تعاقد شباب بلوزداد الجزائري مع الكاميروني جاك امبي لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي ومصطفى زغبة قادما من نادي ضمك السعودي.

وضم شباب بلوزداد مهاجم منتخب جنوب أفريقيا، مايو خانيسا، صاحب الـ24 عامًا، قادما من نادي كيب تاون سيتي بعقد يمتد لثلاث سنوات".

أما شبيبة القبايل فقد تعاقد مع 5 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد ضم كل من حاجي شكال عفاري ولوناس أجوط وإيدير مقدم ومحمد رضا حميدي فضلا عن السينغالي باباكار سار.

وتعاقد نادي مولودية وهران مع المدافع الجزائري كريم معمر شاوش، قادما من ديقرفورس السويدي بعقد مدته 3 مواسم ينتهي في يونيو2027.

كما ضم النادي المدافع يانيس حماش، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف أروكا البرتغالي.

وتعاقد فريق المولودية أيضا مع شمس الدين الرحماني وكريم عريبي والإيفواري محمد سيلا.

وبدوره تعاقد مولودية الجزائر، الذي رحل عنه نجمه يوسف بلايلي، مع الحارس توفيق موساوي في صفقة انتقال حر.

وضم نادي المولودية، الذي يشارك في دوري أبطال افريقيا لموسم 2024 ـ 2025، كلا من الإيفواري محمد زوغرانا قادما من أسيك أبيدجان، ومواطنه سيرج باجو قادما من سول الإيفواري، وزكرياء الدراوي لاعب الوداد المغربي.

وضم نادي بارادو، الذي يدربه التونسي راضي الجعايدي لاعبين جديدين وهما محمد قصي جعيجع من نجم مقرة وعبد القادر مرسلي قادما من مولودية البيض

وتنطلق مسابقة الدوري الجزائري في 14 سبتمبر المقبل، ويلعب البطل مولودية الجزائر أول مباراة أمام شبيبة القبائل.