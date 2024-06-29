مدرب الزمالك يرفض قائد الاتحاد السعودي
رفض البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب نادي الزمالك المصري، فكرة التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر والاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وينتهي عقد أحمد حجازي في صيف 2026؛ إذ يلعب في صفوف "العميد" منذ أكتوبر 2020، وقد نجح في قيادته للتتويج بدوري روشن وكأس السوبر موسم 2022-2023.
وذكرت تقارير أخيرا أن اللاعب سوف يرحل عن نادي الاتحاد في الميركاتو الحالي، وارتبط اسمه بأكثر من ناد.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس إدارة الزمالك كان يرغب في ضم أحمد حجازي لتدعيم خط دفاع الفريق.
وأضاف: "لكن غوميز المدير الفني للفريق هو من رفض التعاقد مع حجازي لعدة عوامل، أبرزها السن وملف إصابات اللاعب السابق".
وتابع: "غوميز يرغب في التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى لبداية الهجمة بشكل صحيح".
وأتم "مجلس إدارة الزمالك وافق على رغبة غوميز وجمدت المفاوضات مع حجازي".
وقالت وسائل إعلام سعودية، إن أحمد حجازي مطلوب في نادي نيوم الصاعد إلى دوري يلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وإجمالًا شارك حجازي في 101 مباراة مع العميد، سجّل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين، وأسهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي 2022-23، وللمرة الأولى منذ عام 2009.
فيما يستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا، مساء السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل فى 4 لقاءات، وخسر 7 مباريات.
فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 9 مواجهات.