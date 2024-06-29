مدرب الزمالك يرفض قائد الاتحاد السعودي

رفض البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب نادي الزمالك المصري، فكرة التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر والاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد أحمد حجازي في صيف 2026؛ إذ يلعب في صفوف "العميد" منذ أكتوبر 2020، وقد نجح في قيادته للتتويج بدوري روشن وكأس السوبر موسم 2022-2023.

وذكرت تقارير أخيرا أن اللاعب سوف يرحل عن نادي الاتحاد في الميركاتو الحالي، وارتبط اسمه بأكثر من ناد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس إدارة الزمالك كان يرغب في ضم أحمد حجازي لتدعيم خط دفاع الفريق.