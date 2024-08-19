أكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي أصبح قريبًا للغاية من ضم إيفان توني إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، وقام نادي برينتفورد الإنجليزي بتغذيتها بعدما تم استبعاد اللاعب من المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس.

زاد فابريزيو رومانو، صحفي الانتقالات الشهير، لاحقًا من حماسة جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه على رأس أولويات "الراقي" منذ حوالي 10 أيام، وأن هناك بعض المنافسين الآخرين.

لكن من هو إيفان توني حقًا الذي لا تعرفه جماهير الأهلي، والذي لديه الكثير من الصفات المثيرة للجدل، والذي كان عنوانًا للصحف على مدار أشهر لأسباب مختلفة؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

أزمة مراهنات

اعترف توني في يناير من العام الماضي بخرقه لقواعد الدوري الإنجليزي والانخراط في ممارسات مراهنات عبر مواقع الإنترنت المختلفة فيما يتعلق بنتائج البطولة.

وقام اللاعب بالمقامرة في 232 مرة خلال أربع سنوات وشخص البعض حالته بالمرضية، قبل أن يتم إيقافه لمدة ثمانية أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيهًا إسترلينيًا.

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سب فريقه

في يناير من عام 2022 كان توني في إجازة، وتم نشر مقطع فيديو له وهو يتحدث عن فريقه برينتفورد، ويسبهم بشكل غريب.

لكن لاحقًا خرج اللاعب بشكل علني واعتذر للفريق ولزملائه وللجماهير، وأوضح في بيان رسمي له أنه كشف مبرراته للإدارة بشكل كامل.

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منقذ إنجلترا

لعب إيفان توني دور البطل في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة عندما حل بديلًا من النجم هاري كين في أكثر من مناسبة، وأنقذ الفريق الإنجليزي.

كان ذلك في مواجهة سلوفاكيا بالتحديد عندما كان الفريق متأخرًا بهدف نظيف، وحل بديلًا في نهاية المباراة وتسبب في الهدف الأول الذي عادل به جود بيلينغهام النتيجة في آخر دقيقة.

ثم عاد في الشوط الإضافي الأول، وصنع على نحو مباشر الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي، والذي سجله وقتها هاري كين بنفسه، ليتأهل الفريق إلى دور ربع النهائي، ومنه لنصف النهائي والنهائي بفضل توني بعدما كان سيودع البطولة من دور الـ 16.

تسبب في إيقاف أحدهم ثلاث سنوات

تم إيقاف أحد الأشخاص لمدة ثلاث سنوات ومنعه دخول أي ملعب في إنجلترا من قبل الشرطة في مارس عام 2023، بسبب إيفان توني.

كل ما فعله توني في ذلك الوقت هو تسجيله هدفين ضد فريق برايتون في الدوري الإنجليزي في أكتوبر من العام 2022، فما كان من ذلك الرجل سوى إرسال رسائل عنصرية لتوني على حسابه في "إنستغرام".

لم يفعل توني أي شيء أكثر من أنه قام بنشر صورة من محادثة ذلك الرجل، وبدأت تحقيقات الشرطة وخلال خمسة أشهر اتخذت قرارها بمنعه ثلاث سنوات من حضور الأحداث الرياضية.

أرقامه وقدراته الفنية

يعد إيفان توني من المهاجمين المتميزين في اختيار تمركزهم في الملعب وتوقيت تحركاتهم داخل منطقة الجزاء، ويسبب الكثير من الإزعاج للدفاعات المنافسة.

ويتميز كذلك في تسجيل ركلات الترجيح والضربات الثابتة، بينما من أهم نقاط الضعف الخاصة به التحكم بالكرة ودقة التمريرات.

لعب توني 17 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي وسجل أربعة أهداف بواقع هدف كل 362 دقيقة كما صنع هدفين، ويملك نسبة تحويل أهداف تصل إلى 8% من الفرص المتاحة له.