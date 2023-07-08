تيتيباس ينتفض ويُنهي آمال موراي في ويمبلدون

تغلب اليوناني ستيفانوس تيتيباس على البريطاني آندي موراي 7/6 و6/7 و4/6 و7/6 و6/4 في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس ليسكت الجماهير البريطانية.

وكان اللاعب اليوناني البالغ عمره 24 عاما متأخرا بمجموعتين لواحدة لصالح موراي الفائز بلقب ويمبلدون مرتين عندما توقفت المباراة مساء أمس الخميس بموجب القواعد التي تنهي المنافسات عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وحافظ تيتيباس المصنف الخامس في البطولة على هدوئه مع استئناف المباراة اليوم الجمعة ليحسم المجموعة الرابعة في الشوط الفاصل بعدما حافظ كلا اللاعبين على إرساليهما.

وبدأ الإرهاق ينال من موراي (36 عاما)، الذي خضع لجراحة في الفخذ في 2019، في المجموعة الخامسة وكسر تيتيباس إرسال منافسه للمرة الأولى في المباراة.

وحسم تيتيباس المباراة لصالحه في الفرصة الثالثة التي سنحت له عندما أطلق إرسالا ساحقا.

وبدا موراي مرشحا للفوز مساء الخميس تحت الأضواء والسقف المغلق بينما كانت الجماهير تهتف للاعب البريطني في أجواء مشابهة لمباريات كرة القدم.

ومع بداية البطولة، كانت هناك آمال كبيرة في أن أيقونة الرياضة البريطانية يمكن أن ينافس على لقبه الثالث في ويمبلدون. لكن ذلك لم يحدث.

وقال موراي للصحفيين: "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل كبيرة الآن. بالتأكيد لا يمكن أن تعرف عدد الفرص التي ستحصل عليها للعب هنا".

وأضاف: "حتى أكون صريحا، كل عام لا تسير فيه الأمور بالطريقة التي أريدها يكون الأمر صعبا بالنسبة لي".