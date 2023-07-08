تيتيباس ينتفض ويُنهي آمال موراي في ويمبلدون
تغلب اليوناني ستيفانوس تيتيباس على البريطاني آندي موراي 7/6 و6/7 و4/6 و7/6 و6/4 في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس ليسكت الجماهير البريطانية.
وكان اللاعب اليوناني البالغ عمره 24 عاما متأخرا بمجموعتين لواحدة لصالح موراي الفائز بلقب ويمبلدون مرتين عندما توقفت المباراة مساء أمس الخميس بموجب القواعد التي تنهي المنافسات عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.
وحافظ تيتيباس المصنف الخامس في البطولة على هدوئه مع استئناف المباراة اليوم الجمعة ليحسم المجموعة الرابعة في الشوط الفاصل بعدما حافظ كلا اللاعبين على إرساليهما.
وبدأ الإرهاق ينال من موراي (36 عاما)، الذي خضع لجراحة في الفخذ في 2019، في المجموعة الخامسة وكسر تيتيباس إرسال منافسه للمرة الأولى في المباراة.
وحسم تيتيباس المباراة لصالحه في الفرصة الثالثة التي سنحت له عندما أطلق إرسالا ساحقا.
وبدا موراي مرشحا للفوز مساء الخميس تحت الأضواء والسقف المغلق بينما كانت الجماهير تهتف للاعب البريطني في أجواء مشابهة لمباريات كرة القدم.
ومع بداية البطولة، كانت هناك آمال كبيرة في أن أيقونة الرياضة البريطانية يمكن أن ينافس على لقبه الثالث في ويمبلدون. لكن ذلك لم يحدث.
وقال موراي للصحفيين: "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل كبيرة الآن. بالتأكيد لا يمكن أن تعرف عدد الفرص التي ستحصل عليها للعب هنا".
وأضاف: "حتى أكون صريحا، كل عام لا تسير فيه الأمور بالطريقة التي أريدها يكون الأمر صعبا بالنسبة لي".
احترام متبادل
وتغلب تيتيباس على موراي في مباراة عاصفة في بطولة أمريكا المفتوحة 2021 عندما اتهم اللاعب البريطاني نظيره اليوناني بالغش عقب استراحة طويلة في دورة المياه في لحظة حاسمة خلال المباراة.
وهذه المرة كان هناك احترام من الجانبين، حيث قدم تيتيباس بعض الهجوم الشجاع لمواجهة الحائز على ثلاث بطولات كبرى والمصنف الأول عالميا سابقا.
وقال تيتيباس: "المباراة لا يمكن أن تكون سهلة أمام آندي. الجميع يحبه هنا. كانت مباراة صعبة للغاية. أشعر بالانبهار من مدى قدرته على التحمل بعد خضوعه لعدة جراحات في أعلى الفخذ ومستواه اليوم".
وتابع "كان الأمر مرهقا للأعصاب. كانت عقبة وأمرا صعبا للغاية عندما تكبر وأنت تشاهده وهو يلعب في هذا الملعب".
ولم يظهر موراي أي علامة على الإصابة بعد سقوطه المثير في وقت متأخر أمس الخميس قبل دقائق من فوزه بالمجموعة الثالثة وتلقيه دعما صاخبا من الجماهير.
لكن تيتيباس كان جاهزا بشكل لا يصدق ليحسم المجموعة الرابعة المتوترة من خلال شوط فاصل بعد أداء قوي من اللاعبين في ضربات الإرسال كما كانا طوال المباراة.
وسيلتقي تيتيباس، الذي احتاج أيضا إلى خمس مجموعات للفوز على النمساوي دومينيك تيم بالدور الأول وكان يلعب لليوم الرابع على التوالي، مع الصربي لاسلو ديري المصنف 60 حيث يسعى لمواصلة مسيرة طال انتظارها في ويمبلدون.
وبعدما بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام وكذلك نهائي رولان غاروس 2021، كانت أفضل نتائج تيتيباس في ويمبلدون بلوغ دور الستة عشر فقط في 2018.