ميسي: الأرجنتين مرشحة للفوز بكوبا أمريكا.. ولا أعلم موقفي من مونديال 2026
وضع ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين في صدارة المرشحين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2024، كما تحدث عن موقفه من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من 20 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.
وتتوجه الأنظار صوب ميسي ورفاقه كونهم المنتخب حامل اللقب، بالإضافة إلى أنهم أبطال العالم بعد حصد النسخة الأخيرة من المونديال 2022.
ويشارك في البطولة 16 منتخبا مقسمين إلى 4 مجموعات وسط صراع محتدم بين ممثلي منتخبات أمريكا الجنوبية (كونميبول) وبين ممثلي (كونكاكاف).
وتبدأ الأرجنتين مشوارها في البطولة القارية في مواجهة كندا في 20 من الشهر الحالي، ثم تلتقي تشيلي في 25 منه ثم بيرو بعدها بخمسة أيام.
وقال ميسي في مقابلة تلفزيونية: "حاليا أنا أستمتع بكل وقتي مع المنتخب؛ لأنني أعلم أنه في يوم من الأيام سوف ينتهي كل شيء وأشتاق لكل شيء".
وعن بطولة كوبا أمريكا، قال: "الأرجنتين دائمًا مرشحة للفوز بكوبا أمريكا، ولكن بسبب طبيعتنا، يبدو أننا دائمًا نعتقد أننا الأفضل وقد تعرضنا للكثير من الصدمات بسبب ذلك، اليوم نحن حقًا الأفضل لأننا أبطال العالم، ولكن هذا لا يعني أن الفوز سهل، الإكوادور لديها جيل شباب ممتاز، أقوياء جسديًا، وهناك كولومبيا، أوروغواي، البرازيل أيضًا، ستكون كوبا أمريكا شديدة المنافسة، يجب علينا أن نستمر في بذل الجهد نفسه ولدينا رغبة أكبر للفوز، يجب أن نتنافس للوصول إلى القمة".
وعن إمكانية المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في أمريكا، شدد ميسي: "لا أعلم ما إذا كنت سأشارك في كأس العالم المقبلة أم لا، حاليا أواصل العناية بنفسي والمنافسة، سيعتمد الأمر على كيفية سير الأمور يومًا بيوم، اليوم أشعر بتحسن كبير وأشعر أنني قادر على الاستمرار في المنافسة".
وعن ذكريات التتويج ببطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، أشار ميسي: "حتى اليوم، لا تزال تظهر مقاطع فيديو من ذلك اليوم، من تلك اللحظة، من أشخاص لا أعرفهم يرون كيف عاشوا المباراة النهائية، والاحتفالات، هو شيء سيظل محفورًا إلى الأبد، لجميع من عاشوا تلك اللحظات".
وتابع: "أعتقد أنه بالنسبة لأي لاعب تحقيق كأس العالم هو حلم، لم أكن أتخيل أبدا أنني سوف أحقق كل ما وصلت إليه".
ويمتلك ميسي أرقاما مميزة في بطولة كوبا أمريكا بشكل عام، حيث نجح في تسجيل 13 هدفا، وصناعة 17، خلال 34 مباراة خاضها بالمسابقة.
ويحتاج ميسي لتسجيل 5 أهداف فقط، كي ينفرد بصدارة هدافي كوبا أمريكا عبر التاريخ، حيث يتواجد الثنائي البرازيلي زيزينيو، والأرجنتيني نوربرتو مينديز في المركز الأول بـ17 هدفا لكل منهما.
ويتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة، بواقع 34 مباراة بالتساوي مع التشيلي سيرجيو ليفينغستون، ويحتاج فقط للظهور مرة واحدة، لينفرد بالصدارة.