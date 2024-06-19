ميسي: الأرجنتين مرشحة للفوز بكوبا أمريكا.. ولا أعلم موقفي من مونديال 2026

وضع ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين في صدارة المرشحين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2024، كما تحدث عن موقفه من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من 20 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

وتتوجه الأنظار صوب ميسي ورفاقه كونهم المنتخب حامل اللقب، بالإضافة إلى أنهم أبطال العالم بعد حصد النسخة الأخيرة من المونديال 2022.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا مقسمين إلى 4 مجموعات وسط صراع محتدم بين ممثلي منتخبات أمريكا الجنوبية (كونميبول) وبين ممثلي (كونكاكاف).

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في البطولة القارية في مواجهة كندا في 20 من الشهر الحالي، ثم تلتقي تشيلي في 25 منه ثم بيرو بعدها بخمسة أيام.