النصر يملك جمهوراً قبل رونالدو.. الفراج يرد على غياب الجمهور عن مباراة استقلول

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج عتابا قويا لجمهور النصر السعودي بسبب حضورهم القليل في ملعب المباراة خلال مواجهة استقلول دوشنبه الطاجيكي، مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشوار "العالمي" ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

وفاز النصر على ضيفه استقلول الطاجيكي بنتيجة 5 - صفر لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

أخبار ذات علاقة استقلول هزم الهلال بالأربعة.. تعليق ناري بعد فوز النصر السعودي بخماسية (فيديو)

أخبار ذات علاقة يجب ألا نشارك في آسيا 2.. تصريحات صادمة من أسطورة النصر السعودي (فيديو)

أحرز أهداف النصر، عبدالرحمن غريب في الدقيقة 14، والبرازيلي أنجيلو غابرييل في الدقيقة 17، ومواطنه ويسلي في الدقيقة 59، والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 89، والسنغالي ساديو ماني في وقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ومنح هذا الفوز الكبير صدارة المجموعة الرابعة للنصر برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي فاز على غوا الهندي 2 - صفر على ملعب الأخير.

أخبار ذات علاقة ليس ويسلي.. أكثر لاعب فاجأ جمهور النصر السعودي أمام استقلول

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية: "النصر حقق فوزا عريضا ومتوقعا على استقلول، ووأضح أن العالمي يحلق في كوكب آخر بهذه البطولة، والبعض يقول إن الفريق الطاجيكي ضعيف، وقدرات النصر الفنية عالية جدا، وهو متصدر الدوري السعودي الآن".

وأضاف: "هناك عتاب عندي على جمهور النصر، وأعلم أن البطولة لا تستهويهم، ولكن هل يعقل حضور 6 آلاف متفرج فقط أقل من ربع طاقة الملعب، والبعض قال إن غياب الجمهور بسبب غياب رونالدو عن اللقاء، ولكن هذا لا يعقل؛ لأن النصر طوال تاريخه لديه جمهور قبل حضور رونالدو، والمفروض أن يكون هناك حافزا للحضور بشكل أكبر".

وتابع: "في النهاية هي مباراة ستمنح الفريق دفعة قوية، وستجعل المدرب يجرب العديد من اللاعبين الاحتياطيين. بداية رائعة بخماسية تضع قدم العالمي كمتصدر لمجموعته وترعب من هو قادم لمواجهته".