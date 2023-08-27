الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على شيفيلد يونايتد

وعلى ملعب برامول لين منح الحكم جاريد جيليت مانشستر سيتي ضربة جزاء سددها إيرلينغ هالاند لكن في القائم في الدقيقة 36، وانتهى الشوط الأول على التعادل 0/0.

وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن هذه المرة الأولى التي يضيع فيها هالاند ضربة جزاء في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 7 ضربات جزاء الموسم الماضي.

وسجل هالاند الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من جاك غريليش.

وتعادل جايدن بوجل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح الإسباني رودريغو هيرنانديز في التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 88 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 7 نقاط لكل من ويستهام وتوتنهام وآرسنال.

وسيلعب مانشستر سيتي مع فولهام يوم 2 سبتمبر قبل فترة التوقف الدولي.

وفي وقت لاحق يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز، حيث يتردد أنه سينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي.