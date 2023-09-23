أنشيلوتي: فينيسيوس في قائمة الديربي ولن أبكي إذا لم يلعب بيلينغهام

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ضم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لقائمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، غدًا الأحد، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، غدًا الأحد، وبعد ذلك يستضيف لاس بالماس.

وقال الإيطالي أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة جيدة، وغدًا سيكون ضمن قائمة الفريق، سنرى، جود بيلينغهام لم يكن مصابًا، سيشارك ضد أتلتيكو مدريد بشكل طبيعي".

وأضاف أنشيلوتي: "إذا لم يكن بيلينجهام موجودًا، فلدي لاعب آخر. في هذه المباريات، أظهر الفريق أنه قادر على إصلاح الغيابات المهمة بشكل جيد للغاية. إذا لم يكن بيلينجهام موجودًا، فلن نبكي، سيكون هناك شخص ما هناك ليحل محله ويفعل ذلك بشكل جيد.