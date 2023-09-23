أنشيلوتي: فينيسيوس في قائمة الديربي ولن أبكي إذا لم يلعب بيلينغهام
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ضم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لقائمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، غدًا الأحد، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني
ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، غدًا الأحد، وبعد ذلك يستضيف لاس بالماس.
وقال الإيطالي أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة جيدة، وغدًا سيكون ضمن قائمة الفريق، سنرى، جود بيلينغهام لم يكن مصابًا، سيشارك ضد أتلتيكو مدريد بشكل طبيعي".
وأضاف أنشيلوتي: "إذا لم يكن بيلينجهام موجودًا، فلدي لاعب آخر. في هذه المباريات، أظهر الفريق أنه قادر على إصلاح الغيابات المهمة بشكل جيد للغاية. إذا لم يكن بيلينجهام موجودًا، فلن نبكي، سيكون هناك شخص ما هناك ليحل محله ويفعل ذلك بشكل جيد.
وتابع أنشيلوتي: "إذا لم يكن بيلينغهام موجودا، فلدي لاعب آخر، في هذه المباريات أظهر الفريق أنه قادر على إصلاح الغيابات المهمة بشكل جيد للغاية، إذا لم يكن بيلينغهام موجودًا فلن نبكي، سيكون هناك شخص ما هناك ليحل محله ويفعل ذلك بشكل جيد".
وتعرَّض فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد للإصابة خلال مباراة فريقه ضد سيلتا فيغو، يوم 25 أغسطس، وغادر الملعب مبكرًا.
وبعد ذلك قال ريال مدريد إن فينيسيوس سيغيب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.
وأكد أنشيلوتي جاهزية لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام للمشاركة مع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الديربي.
وغاب بيلينغهام عن تدريبات ريال مدريد، أمس الجمعة، بسبب آلام في المعدة ما أثار الشكوك حول جاهزية لاعب الوسط المميز للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد.
وشارك بيلينغهام في المران الأخير قبل مباراة الأحد ضد أتلتيكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو.
وستكون هذه هي المواجهة الأولى لبيلينغهام أمام لاعبي المدرب دييغو سيميوني.
وما هو مؤكد غياب تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، عن ريال مدريد في الديربي إلى جانب داني كارفاخال، وأردا جولر.
وبات بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عامًا، النجم الأول لريال مدريد بعدما سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات مع الميرنغي، بواقع 5 أهداف في 5 مباريات في الليغا، وهدف في مباراة بدوري أبطال أوروبا.
وانتقل بيلينغهام من بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بعقد حتى يونيو 2029.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 15 نقطة من 5 مباريات، ويتقدم بنقطتين عن برشلونة حامل لقب الموسم الماضي.