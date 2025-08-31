اللاعب يوافق.. عائق وحيد أمام رحيل نجم الهلال السعودي

تواجه صفقة انتقال المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب الهلال السعودي، إلى فلامنغو عقبة وحيدة، رغم موافقة اللاعب على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خروجه من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

ولم يتواجد ليوناردو في قائمة الهلال خلال مواجهة الرياض الأخيرة، التي انتهت بفوز "الزعيم" بهدفين دون رد، حيث غاب حتى عن دكة البدلاء؛ ما زاد من الشكوك حول مستقبله مع الفريق.

ووفقا لتقارير صحفية، دخل نادي فلامنغو البرازيلي على خط المفاوضات، واضعا ليوناردو ضمن أبرز أهدافه لتدعيم خط الهجوم، حيث بدأت الاتصالات المباشرة بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

ورغم أن اللاعب أعطى إشارات إيجابية بشأن استعداده للانتقال، إلا أن الصفقة تصطدم بعقبات مالية؛ إذ يشترط الهلال الحصول على 25 مليون يورو للتخلي عن المهاجم البرازيلي، في حين يتقاضى اللاعب راتبا سنويا يصل إلى 5 ملايين يورو؛ ما يدفع فلامنغو للتفكير في ضمه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ويواصل الهلال بقيادة إنزاغي بدايته القوية في دوري روشن السعودي، بعد الفوز على الرياض بثنائية حملت توقيع متعب الحربي ومالكوم أوليفيرا، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

يُذكر أن ماركوس ليوناردو شارك مع الهلال في 49 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، بينما يمتد عقده مع "الزعيم" حتى صيف 2029.