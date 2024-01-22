نادٍ فرنسي يرغب في التعاقد مع كريم بنزيما

وغاب بنزيما، صاحب الكرة الذهبية 2022، عن تدريبات الاتحاد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء فترة إجازة في جزيرة موريشيوس.

كما تردد أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد لا يرغب في الاعتماد على بنزيما مستقبلًا.

وسجل بنزيما مع الاتحاد 12 هدفًا وصنع 5 في 20 مباراة في مختلف المسابقات.

يشار إلى أن تقارير ربطت بنزيما بالعودة إلى أوروبا وبالتحديد ريال مدريد وتشيلسي، لكن صحيفة "ماركا" قالت إن أبواب ريال مدريد مغلقة أمام بنزيما؛ ما يعني عدم وجود فرص لإعادته ودمجه في الفريق مجددا.

وبعد فوزه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي يحتل الاتحاد حاليا المركز السابع، وحصد العميد 28 نقطة من 18 مباراة ويتأخر بـ25 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 19 مباراة.