تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقته أنتونيلا مع هدف رائع سجله لويس سواريز في مباراة إنتر ميامي ضد تورنتو في بطولة كأس الدوريات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز إنتر ميامي على تورنتو بنتيجة 4-3 فجر اليوم الجمعة، في دور الـ32 ببطولة كأس الدوريات.

وسجل لويس سواريز هدفًا رائعًا في الدقيقة 20 لصالح فريقه إنتر ميامي وهو ما نال تفاعلًا من جانب ميسي الجالس في المدرجات بجانب صديقته أنتونيلا.

ويغيب ميسي عن مباريات إنتر ميامي بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء كولومبيا يوم 14 يوليو الماضي بالدور النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض ميسي لإصابة قوية في كاحل القدم أجبرته على عدم استكمال اللقاء النهائي الذي شهد تتويج المنتخب الأرجنتيني بفوز مثير بهدف دون رد سجله لاوتارو مارتينيز.

وشهدت البطولة مشاركة لويس سواريز مع منتخب أوروغواي الذي حل في المركز الثالث بمنافسات النسخة الماضية.

وسجل أهداف إنتر ميامي في لقاء تورنتو اللاعب ماتياس روخاس في الدقيقتين 3 و59 ودييغو غوميز في الدقيقة 11 بجانب لويس سواريز في الدقيقة 20.

وأحرز أهداف فريق تورنتو اللاعب لورينزو إينسيني في الدقيقتين 15 و41 من ضربتي جزاء بجانب نواه ألين في مرماه بالخطأ عند الدقيقة 79.