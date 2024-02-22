رد فعل محامية داني ألفيس بعد الحكم بسجنه

وقالت المحكمة الإقليمية في برشلونة في بيان "جاءت العقوبة بعدما ثبت أن الضحية لم توافق، وهناك أدلة بالإضافة إلى شهادة المدعية تعتبر الاعتداء مثبتا".

وكان المدعي العام يطالب بحبس داني ألفيس لمدة تسع سنوات.

وأُلقي القبض على مدافع برشلونة السابق (40 عاما) في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.

وقالت إينيس غوارديولا محامية ألفيس: "في هذه اللحظة لا أستطيع إلا أن أخبركم أننا سنستأنف الحكم، ما زلت أؤمن ببراءة ألفيس. لا بد لي من ذلك".

وتابعت :"ادرسوا الحكم، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا سنستأنف الحكم".

وأتمت: "4 سنوات وستة أشهر أفضل من 9 و12 عامًا التي طلبها الاتهام، لكنني أؤمن ببراءة ألفيس وسنستأنف".