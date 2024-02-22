رد فعل محامية داني ألفيس بعد الحكم بسجنه
أعلنت محامية داني ألفيس لاعب منتخب البرازيل السابق أنهم سيستأنفون على الحكم الصادر بحقه اليوم الخميس، في قضية الاعتداء الجنسي.
وأدانت المحكمة العليا في كتالونيا اليوم الخميس، ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بسجنه أربع سنوات ونصف السنة.
وألزمت المحكمة أيضا داني ألفيس، الذي أكد طوال الوقت أن العلاقة كانت بالتراضي، بدفع 150 ألف يورو (163 ألف دولار) للضحية.
وقالت المحكمة الإقليمية في برشلونة في بيان "جاءت العقوبة بعدما ثبت أن الضحية لم توافق، وهناك أدلة بالإضافة إلى شهادة المدعية تعتبر الاعتداء مثبتا".
وكان المدعي العام يطالب بحبس داني ألفيس لمدة تسع سنوات.
وأُلقي القبض على مدافع برشلونة السابق (40 عاما) في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.
وقالت إينيس غوارديولا محامية ألفيس: "في هذه اللحظة لا أستطيع إلا أن أخبركم أننا سنستأنف الحكم، ما زلت أؤمن ببراءة ألفيس. لا بد لي من ذلك".
وتابعت :"ادرسوا الحكم، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا سنستأنف الحكم".
وأتمت: "4 سنوات وستة أشهر أفضل من 9 و12 عامًا التي طلبها الاتهام، لكنني أؤمن ببراءة ألفيس وسنستأنف".