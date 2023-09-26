رغم أوجه التشابه.. لماذا لا يرتاح سيسكو لمقارنته بهالاند؟

أبدى بنجامين سيسكو مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ، عدم ارتياحه لمقارنته مع إرلينغ هالاند هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز مؤخرًا بجائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

ويتشابه سيسكو مع هالاند في اللعب لنادي سالزبورغ قبل الانتقال نحو الدوري الألماني، حيث انتقل الدولي النرويجي إلى بروسيا دورتموند بينما انضم شيشكو إلى لايبزيغ.

وأشارت تقارير عديدة إلى أوجه التشابه بين الثنائي كما انتشر الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

وبدأت المقارنات بين سيسكو وهالاند عندما كان يلعب في صفوف الشباب في سالزبورغ، بينما كان هالاند يمثل الفريق الأول في موسم 2019-2020.