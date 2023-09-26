رغم أوجه التشابه.. لماذا لا يرتاح سيسكو لمقارنته بهالاند؟
أبدى بنجامين سيسكو مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ، عدم ارتياحه لمقارنته مع إرلينغ هالاند هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز مؤخرًا بجائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.
ويتشابه سيسكو مع هالاند في اللعب لنادي سالزبورغ قبل الانتقال نحو الدوري الألماني، حيث انتقل الدولي النرويجي إلى بروسيا دورتموند بينما انضم شيشكو إلى لايبزيغ.
وأشارت تقارير عديدة إلى أوجه التشابه بين الثنائي كما انتشر الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.
وبدأت المقارنات بين سيسكو وهالاند عندما كان يلعب في صفوف الشباب في سالزبورغ، بينما كان هالاند يمثل الفريق الأول في موسم 2019-2020.
وقال المهاجم السلوفيني البالغ عمره 20 عامًا في تصريحات لوسائل إعلام "هذه مقارنة مع أحد أفضل المهاجمين في العالم".
وأضاف "لذا لا يكون من السهل المقارنة، لا أود مقارنة نفسي بأي شخص، أريد فقط أن أكون نفسي وأن أكون الأفضل داخل نفسي بصفة عامة".
وينافس هالاند الفائز بأربعة ألقاب مع مانشستر سيتي على الكرة الذهبية بعدما توج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا والعالم.
وسيشهد الأسبوع المقبل مواجهة من نوع خاص بين سيسكو وهالاند في مباراة بين مانشستر سيتي ولايبزيغ بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث ينتميان إلى المجموعة ذاتها.
وقال سيسكو عن أوجه التشابه مع هالاند"نحن نتميز بالطول وكلانا يملك السرعة، لكن بصفة عامة لكل لاعب أسلوبه، أنا في الواقع أحب مشاهدته كثيرًا".
وبدأ سيسكو مشواره في الدوري الألماني بقوة حيث سجل هدفين في أربع مباريات، كما هزَّ الشباك في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا خلال الانتصار على يانغ بويز الأسبوع الماضي.
ورغم رحيل عدد كبير من اللاعبين البارزين عن لايبزيغ هذا الصيف منهم الفرنسي كريستوفر نكونكو ولاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي والمهاجم أندريه سيلفا، فقد حقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري الألماني بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية.
ويتأخر لايبزيغ حاليًّا بنقطة وحيدة عن بايرن ميونخ المتصدر، قبل مباراتهما المرتقبة يوم السبت. وفاز لايبزيغ 3-صفر على بايرن في كأس السوبر المحلية الشهر الماضي.
وقال سيسكو "إذا قدمنا الأداء ذاته، فسيكون من الممكن، لكن إذا لم نلعب بالقوة الضاربة (أمام بايرن) فسيكون الأمر صعبًا".
ويتطلع بايرن لحصد لقب الدوري للمرة الـ12 على التوالي وتعزيز رقمه القياسي.