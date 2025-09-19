نفس قصة الشعر.. صورة طريفة لنجم الزمالك ومشجعة تكتسح الإنترنت (شاهد)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، صورة طريفة للاعب الفلسطيني آدم كايد نجم الزمالك المصري مع إحدى المشجعات عقب لقاء فريقه ضد الإسماعيلي.

وتغلب الزمالك على حساب مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد بتوقيع عبد الله السعيد من ضربة جزاء، والفلسطيني عدي الدباغ في الجولة السابعة للدوري المصري.

أخبار ذات علاقة رسالة للأهلي.. 4 مكاسب كبرى حققها الزمالك بالفوز على الإسماعيلي

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري أقرب ملاحقيه.

ولعب آدم كايد المباراة كاملة وظهر بصورة جيدة، ولكن ما لفت أنظار جماهير الزمالك والذين تداولوا صورته مع المشجعة التشابه الكبير بينه وبين هذه المشجعة خاصة في قصة الشعر.

أخبار ذات علاقة على الطريقة اليابانية.. تعليمات جون إدوارد تبهر مسؤولي ملعب مباراة الزمالك(صورة)

وانتشرت تعليقات طريفة بين مشجعي الزمالك على هذه الصورة، حيث كتب أحد المشجعين:"آدم كايد وحواء كايد" بينما توقع آخر أن تكون هذه المشجعة ذات صلة قرابة بلاعب الفريق الأبيض.

وكان آدم كايد صاحب الـ 23 عامًا قد انضم إلى الزمالك في شهر يوليو الماضي، قادمًا من بريدا الهولندي.

أخبار ذات علاقة يجب التخلص منه.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

وشارك الجناح الأيسر الفلسطيني في 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم، وصنع هدفًا ولم يهز الشباك.