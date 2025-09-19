اليونيسيف: مسلحون في غزة استولوا على 4 شاحنات مساعدات

نفس قصة الشعر.. صورة طريفة لنجم الزمالك ومشجعة تكتسح الإنترنت (شاهد)

آدم كايد مع مشجعة للزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، صورة طريفة للاعب الفلسطيني آدم كايد نجم  الزمالك المصري مع إحدى المشجعات عقب لقاء فريقه ضد الإسماعيلي.

وتغلب الزمالك على حساب مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد بتوقيع عبد الله السعيد من ضربة جزاء، والفلسطيني عدي الدباغ في الجولة السابعة للدوري المصري.

 ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري أقرب ملاحقيه.

ولعب آدم كايد المباراة كاملة وظهر بصورة جيدة، ولكن ما لفت أنظار جماهير الزمالك والذين تداولوا صورته مع المشجعة التشابه الكبير بينه وبين هذه المشجعة خاصة في قصة الشعر.

 وانتشرت تعليقات طريفة بين مشجعي الزمالك على هذه الصورة، حيث كتب أحد المشجعين:"آدم كايد وحواء كايد" بينما توقع آخر أن تكون هذه المشجعة ذات صلة قرابة بلاعب الفريق الأبيض.

آدم كايد مع مشجعة الزمالك

وكان آدم كايد صاحب الـ 23 عامًا قد انضم إلى الزمالك في شهر يوليو الماضي، قادمًا من بريدا الهولندي.

 وشارك الجناح الأيسر الفلسطيني في 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم، وصنع هدفًا ولم يهز الشباك.

