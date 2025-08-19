شيانتيك تهزم باوليني وتحصد لقبها الأول في بطولة سينسناتي للتنس

أحرزت إيجا شيانتيك لقب بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس للمرة الأولى أمس الاثنين بعد فوزها على جاسمين باوليني 7-5 و6-4 لترسل اللاعبة البولندية المصنفة الثالثة رسالة قوية قبل بطولة أمريكا المفتوحة.

ولم تخسر اللاعبة الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أي مجموعة في طريقها نحو اللقب وكانت حاسمة في النهائي واستغلت كل النقاط الست التي سنحت لها لكسر إرسال منافستها لتحصد لقبها 11 في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة والأولى منذ بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي.

وباتت ثاني أكثر لاعبة على الإطلاق تفوز ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة خلف سيرينا وليامز (23 لقبا).

وبدأت باوليني المباراة بقوة لتتقدم 3-صفر، ودفعت شيانتيك نحو فقد إرسالها مرتين، إلا أن اللاعبة البولندية ردت عبر الفوز بخمسة أشواط متتالية، وبعد أن أهدرت فرصتها الأولى للفوز بالمجموعة الافتتاحية حسمتها في محاولتها الثانية.

وواصلت شيانتيك زخمها في المجموعة الثانية وأنقذت نقطتين لكسر إرسالها عند تقدمها 4-3، قبل أن تصمد وتصبح على بُعد شوط واحد من الفوز بالبطولة.

وحسمت الفوز في أول فرصة بإرسال قوي لتمدد سجلها المثالي ضد اللاعبة الإيطالية إلى ستة انتصارات دون أي خسارة.

وضمن الفوز لشيانتيك بطلة ويمبلدون العودة للمركز الثاني في التصنيف العالمي والحصول على التصنيف الثاني في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام في فلاشينج ميدوز، حيث تبدأ منافسات الفردي يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أيضا أن تتعاون شيانتيك مع النرويجي كاسبر رود في منافسات الزوجي المختلط المحدثة في بطولة أمريكا المفتوحة.

وتوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب الرجال في سينسناتي بعد انسحاب المصنف الأول يانيك سينر في المجموعة الأولى.