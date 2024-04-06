دي بروين يحقق رقما تاريخيا مع مانشستر سيتي (فيديو)

حقق لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين رقما تاريخيا مع مانشستر سيتي.

وسجل دي بروين هدفين وصنع هدفا في فوز مانشستر سيتي 4/2 على كريستال بالاس اليوم السبت في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دي بروين 100 هدف مع مانشستر سيتي.

ودي بروين ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع مانشستر سيتي منذ عام 2015، ويتفوق عليه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل 152 هدفا والإنجليزي رحيم سترلينغ الذي سجل 130 هدفا.

وجاءت أهداف دي بروين المئة مع مانشستر سيتي في 372 مباراة، علما أنه صنع 167.

وبات دي بروين اللاعب رقم 18 في تاريخ مانشستر سيتي الذي يسجل للنادي 100 هدف أو أكثر، ويتصدر القائمة سيرجيو أغويرو برصيد 260 هدفا.