أسطورة يورو وصاحب أشهر ركلة جزاء في التاريخ يرشح فرنسا للفوز بأمم أوروبا

رشح نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق وأسطورة كأس أمم أوروبا، أنطواننين بانينكا منتخب فرنسا للتتويج بلقب النسخة الحالية من يورو، المقامة في ألمانيا، قائلا إن النجم كيليان مبابي قادر على قيادة منتخب بلاده لمجد قاري ثالث في تاريخهم.

وقال أنطوانين بانينكا الذي لا يزال حتى الآن واحدا من أساطير كأس أمم أوروبا، بفضل ركلة الجزاء التاريخية الشهيرة في نهائي المسابقة سنة 1976، إن "الفرنسيين هم بلا شك أبرز المرشحين للفوز ببطولة أمم أوروبا".

وأضاف: "أحب مشاهدة كرة القدم الفرنسية، إنها ممتعة، إنها ممتعة للغاية، لكنني أعتقد بالتوازي مع الإمتاع أن فرنسا لديها كل الوسائل للمضي قدمًا في ألمانيا وإحراز اللقب".