جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، على رأس قائمة ريال مدريد الإسباني، والتي ستواجه أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي 2024.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي بعد غد الأربعاء، على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة أتالانتا.

وشهدت قائمة الفريق تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيظهر للمرة الأولى منذ انضمامه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقبل الظهور الأول له، أبدى كيليان مبابي خلال حصتين تدريبيتين فقط استعدادات كبيرة، وترك بصمته بالفعل في العديد من التدريبات بأهدافه وتمريراته الحاسمة، وتناغمه مع زملائه.

أخبار ذات علاقة صورة لفينيسيوس ومبابي وبيلينغهام تلهب حماس نجوم ريال مدريد (شاهد)

وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، لوكاس فاسكيز، بفاييخو، فران جارسيا، روديغر، ميندي، جاكوبو.

الوسط: بيلينغهام، كامافينغا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا غولر، سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريغو، إندريك، إبراهيم دياز.

ويضع ريال مدريد اللمسات الأخيرة على استعداداته لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم، كأس السوبر الأوروبي، ضد أتالانتا صاحب لقب الدوري الأوروبي.

ويتطلع ريال مدريد إلى إحراز لقبه الثالث في موسم 2023 ـ 2024 بعد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في مايو ويونيو الماضيين، لكن تطلعات جماهير الفريق الملكي تتجاوز التتويج بلقب جديد لا يبدو غريبا عنهم، وإنما تتعلق أيضا بمشاهدة النجم كيليان مبابي لأول مرة بقميص النادي في مباراة رسمية.