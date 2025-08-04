كم كسب الهلال من بيع مصعب الجوير إلى القادسية؟

كشفت تقارير إخبارية عن تفاصيل صفقة بيع عقد مصعب الجوير، نجم الهلال، إلى القادسية السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسم نادي القادسية رسميًّا صفقة التعاقد مع مصعب الجوير لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من الهلال.

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وأشار القادسية إلى أنه ضم الجوير حتى 2030، حيث ذكرت التقارير أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا وقّع عقدًا مع النادي الشرقي مقابل راتب سنوي قدره 12 مليون ريال.

ووفقًا لِما ذكرته التقارير، فإن الهلال باع عقد الجوير مقابل 50 مليون ريال سعودي، عدا ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 7.5 مليون ريال، بالإضافة إلى نسبة 25% من بيع اللاعب مستقبلًا.

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وبدأ الجوير مسيرته في صفوف الفئات السنية بنادي الهلال، قبل تصعيده للفريق الأول موسم 2021ـ// 2022، وفي يناير 2024 انتقل إلى الشباب بإعارة تم تجديدها لعام إضافي الموسم الماضي.

وعاد الجوير إلى الهلال بنهاية الموسم الماضي، وشارك برفقته في بطولة كأس العالم للأندية التي وصل فيها الفريق إلى دور الثمانية.

وخاض مصعب الجوير 40 مباراة بالقميص الأزرق، وسجّل 5 أهداف وصنع اثنين آخرين، أما مع الشباب فقد لعب 48 لقاء، وأحرز 7 أهداف، وصنع 13.

وعلى الصعيد الدولي، مثَّل الجوير المنتخب السعودي الأول في 19 مباراة وسجل 6 أهداف بداية من يونيو 2023.