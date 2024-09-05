بعد إشعال صديقها النيران بها.. وفاة العداءة الأوغندية تشبتيجي

أعلن دونالد روكير، رئيس اللجنة الأولمبية في أوغندا، اليوم الخميس، وفاة عداءة الماراثون الأوغندية ريبيكا تشبتيجي، التي شاركت في أولمبياد باريس 2024 في أغسطس الماضي، إثر هجوم من صديقها.

وقال روكير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "علمنا بالوفاة المحزنة لرياضيتنا الأولمبية ريبيكا تشبتيجي.. بعد هجوم شرس من قبل صديقها".

وكانت الشرطة المحلية في كينيا، ذكرت، يوم الثلاثاء، أن عداءة الماراثون الأوغندية أصيبت بحروق تهدد حياتها بعد أن أضرم صديقها النار بها في كينيا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الكيني سكب البنزين على صديقته تشيبتيجي قبل أن يشعل بها النار، بعد أنباء عن وقوع خلاف بينهما، وتجرى حاليا تحقيقات في الواقعة.

وتدخَّل الجيران، ونجحوا في إطفاء النيران قبل نقل تشيبتيجي وصديقها إلى المستشفى في مدينة الدوريت، قبل أن تفارق الحياة اليوم.

ووقع الهجوم بعد ثلاثة أسابيع فقط من مشاركة الرياضية البالغة من العمر 33 عاما في سباق الماراثون للسيدات في أولمبياد باريس، حيث احتلت المركز الـ44.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمستشفى أوين ميناش للصحافيين: "لقد أصيبت بحروق بنسبة تزيد على 80% في الهجوم، كانت الحروق شديدة للغاية، بعضها عميق للغاية خصوصا في عضلات الظهر".

وذكر تقرير الشرطة أنّ العداءة الأوغندية ومارانغاش كانا على علاقة متوترة و"يعيشان خلافات عائلية مستمرة".