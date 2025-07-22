الأهلي يوافق على المشاركة في السوبر السعودي

وافق النادي الأهلي على المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال هذا الصيف.

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وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إدارة الأهلي كانت ترغب في الاعتذار عن المشاركة في البطولة، التي ستقام في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025، ليحل محل نادي الهلال الذي أعلن انسحابه من البطولة لأسباب تتعلق بالحالة البدنية للفريق.

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واعتذر الهلال عن عدم المشاركة في البطولة التي تضم بجواره كلًا من "النصر والاتحاد والقادسية"؛ بسبب الإرهاق الذي صاحب الفريق بعد نهاية كأس العالم للأندية.

ومن المفترض أن يشارك الأهلي، صاحب المركز الخامس في ترتيب دوري روشن للموسم المنصرم، إلا أن تقارير قالت إن إدارة الفريق الجداوي قد تعتذر.

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الأهلي يحسم أمره بالمشاركة

استقرت إدارة النادي الأهلي السعودي على المشاركة رسميًا في بطولة كأس السوبر.

وجاء هذا القرار بعد أن تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا رسميًا من إدارة نادي الهلال يؤكد اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في نسخة 2025 من بطولة السوبر السعودي، التي ستُقام في هونغ كونغ ضمن المواعيد المحددة سابقًا.

وقالت تقارير صحفية إن إدارة الأهلي أرسلت موافقتها إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإنه سيشارك بدلًا من الهلال.