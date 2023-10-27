كلوب واصفًا محمد صلاح: من "طراز عالمي" وتطور ليصبح لاعبا شاملا

وأحرز صلاح هدفه رقم 43 في أوروبا مع ليفربول في الفوز 5-1 على تولوز، أمس الخميس، في الدوري الأوروبي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب لأي من أندية إنجلترا.

وسجل صلاح تسعة أهداف، وأرسل أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

واللاعب، البالغ من العمر 31 عاما، بات على بعد خمسة أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته إجمالا مع ليفربول.

وأوضح كلوب كيف تحول مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق، قائلا: "الشاب مو لاعب فائق السرعة ويمكنه التقدم من الخلف.. منذ قدومه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول، كان عليه القيام بأشياء مختلفة. تأقلم بشكل جيد للغاية".