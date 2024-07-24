اكتفى منتخب مصر الأولمبي بالتعادل السلبي أمام جمهورية الدومنيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء في أولى جولات منافسات كرة القدم، لأولمبياد باريس 2024.

وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللقاء، ولكن تألق حمزة علاء حارس مصر، وخافير فالديز حارس الدومنيكان، حال دون تسجيل أي منتخب لأي هدف.

ووضع كل منتخب نقطة في رصيده، لتشتعل منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كلاً من إسبانيا، وأوزباكستان، حيث فاز الماتادور 2-1 على أوزبكستان في وقت سابق اليوم.

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وبتلك النتائج يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة منفردًا برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما.

فيما يتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة دون أي رصيد من نقاط.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة يوم السبت المقبل 27 يوليو.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الدومينيكان، فيما تلعب مصر ضد أوزبكستان.