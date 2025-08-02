اعتقال العداءة الأمريكية ريتشاردسون بسبب العنف الأسري

أفادت قناة "يو.إس.إيه توداي سبورتس" باعتقال شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم في سباق 100 متر، بسبب العنف الأسري في مطار سياتل قبل أربعة أيام من انطلاق البطولة الأمريكية لألعاب القوى.

وبحسب تقرير للشرطة حصلت عليه "يو.إس.إيه توداي سبورتس"، يُقال إن العداءة الأمريكية (25 عاما) دفعت صديقها بعد مشادة بينهما؛ ما ترتب عليه سقوطه فوق عمود قريب.

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وفازت ريتشاردسون بالميدالية الفضية الأولمبية في سباق 100 متر بأولمبياد باريس الصيفي.

وذكر تقرير القناة الرياضية، أن ريتشاردسون اعتُقلت مساء 27 يوليو وأُطلق سراحها في اليوم التالي.

وقال منظمو البطولة في بيان: "البطولة الأمريكية لألعاب القوى على علم بهذه التقارير. نحن لا نعلق على هذه الواقعة".

وانسحبت ريتشاردسون من الدور قبل النهائي لسباق 100 متر في يوجين بولاية أوريغون، أمس، بعد مشاركتها في سباق الخميس.

وضمنت ريتشاردسون مكانا في سباق 100 متر ببطولة العالم في سبتمبر أيلول بفضل فوزها ببودابست في 2023.