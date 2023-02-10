بيرند ريتشارت المدير التنفيذي لشركة A22: دوري السوبر الأوروبي المخرج الوحيد لكرة القدم الأوروبية

قال المدير التنفيذي لشركة (إيه 22) للإدارة الرياضية، وهي شركة تأسست للرعاية والمساعدة في إنشاء دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، إن الدوري الانفصالي بات معتادا على الانتقادات التي طالته منذ عامين عندما تم إطلاقه لأول مرة، ولكنه لا يزال الحل الوحيد للمشكلات المتزايدة لكرة القدم الأوروبية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نشرت الشركة النتائج الأولية للمحادثات مع 50 ناديا أوروبيا والأطراف صاحبة المصلحة في كرة القدم، قائلة "الغالبية العظمى منهم يشاركوننا التقييم بأن أساس كرة القدم الأوروبية في حد ذاته بات مهددا، وقد حان وقت التغيير".

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 ناديا أعلنوا انضمامهم لدوري السوبر الانفصالي في أبريل نيسان 2021.

لكن هذه الخطوة انهارت بشكل مذهل في غضون 48 ساعة بعد احتجاجات من المشجعين والحكومات واللاعبين؛ ما أجبر معظم الفرق على الانسحاب، وتركت الفرق الثلاثة في عزلة.

ورفع القائمون على دوري السوبر دعوى قضائية أمام محكمة إسبانية طلبت بعد ذلك إرشادات وتوجيهات من محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ.