وضع منتخب سيدات ألمانيا لكرة القدم نهاية لجموح نظيره الكندي، وذلك بالفوز عليه بركلات الترجيح (4 ـ2) بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في ربع نهائي مسابقة كرة القدم للسيدات ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبعد مسيرة لافتة حقق فيها 3 انتصارات متتالية في الدور الأول من بينها الفوز على البلد المستضيف فرنسا، تجاوز منتخب كندا أزمته المدوية في أعقاب فضيحة التجسس بالطائرة المسيرة، وتأهل في المركز الثاني من المجموعة الأولى على الرغم من سحب 6 نقاط في رصيده من قبل فيفا على خلفية القضية المذكورة.

واستمر حلم سيدات كندا، اللاتي أحرزن ذهبية النسخة الماضية في طوكيو، حتى الركلات الترجيحية بعد نهاية المباراة أمام الألمانيات بالتعادل (0 ـ0) بعد الوقتين الأصلي والإضافي.

لكن ركلات الترجيح حسمت بطاقة التأهل لألمانيا بالفوز (4 ـ2) والتأهل لنصف النهائي.

وسيلتقي المنتخب الألماني بنظيره الأمريكي في الدور قبل النهائي، حيث فاز الأخير بدوره على نظيره الياباني 1 / صفر، في مباراة أقيمت في وقت سابق من اليوم السبت، ليبلغ المربع الذهبي.

ويجمع نصف النهائي الثاني منتخب إسبانيا، بطل العالم 2023، بالفائز في مباراة فرنسا والبرازيل التي تجري حاليا.