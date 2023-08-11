تضاعف اشتراكات التذاكر الموسمية للدوري الأمريكي بعد انضمام ليونيل ميسي لإنتر ميامي
كشف خورخي ماس أحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي عن تأثير التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ونجح إنتر ميامي في التعاقد مع ميسي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان.
وكتب خورخي ماس عبر حسابه في موقع "تويتر": "تأثير ميسي حقيقي! مشتركو التذاكر الموسمية للدوري الأمريكي في أبل تضاعف منذ انضمام ميسي، وجمهور البث الإسباني تجاوز أكثر من 50٪ لمباريات ميسي ويستمر في النمو، لا يصدق لجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم!".
ونجح إنتر ميامي في إقناع ميسي بالانضمام إليه مفضلًا إياه على التجديد لباريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة والانتقال للهلال السعودي.
وسجل ميسي 7 أهداف وصنع هدفًا في 4 مباريات مع إنتر ميامي جميعها في كأس الدوريات، ولم يشارك النجم الأرجنتيني حتى الآن في الدوري الأمريكي.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع مواطنه شارلوت غدًا السبت في ربع نهائي كأس الدوريات.
وتغلب إنتر ميامي على شارلوت وأتلانتا يونايتد وأورلاندو سيتي ودالاس في طريقه إلى ربع نهائي كأس الدوريات.
تأجيل مشاركة ميسي
وستتأجل انطلاقة ميسي في الدوري الأمريكي بسبب تأهل إنتر ميامي لربع نهائي كأس الدوريات.
وسيلتقي إنتر مع شارلوت ثم سيخوض فريق ميسي النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 أغسطس الحالي.
وكان من المقرر أن يلعب إنتر ميامي أمام شارلوت في الدوري يوم 20 أغسطس، لكن رابطة الدوري الأمريكي أعلنت تأجيل المواجهة إلى وقت لاحق لم يتحدد بعد.
ويبدو أن المباراة الأولى لميسي ستكون أمام نيويورك ريد بولز يوم 26 أغسطس.