تضاعف اشتراكات التذاكر الموسمية للدوري الأمريكي بعد انضمام ليونيل ميسي لإنتر ميامي

كشف خورخي ماس أحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي عن تأثير التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونجح إنتر ميامي في التعاقد مع ميسي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان.

وكتب خورخي ماس عبر حسابه في موقع "تويتر": "تأثير ميسي حقيقي! مشتركو التذاكر الموسمية للدوري الأمريكي في أبل تضاعف منذ انضمام ميسي، وجمهور البث الإسباني تجاوز أكثر من 50٪ لمباريات ميسي ويستمر في النمو، لا يصدق لجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم!".