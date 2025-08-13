"راشفورد الزمالك".. من هو عمار ياسر الذي فضح مجلس إدارة النادي؟

انفجر عمار ياسر، أحد ناشئي الزمالك المصري، غضبًا، في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، كشف خلاله عن معاناته مع إدارة النادي الأبيض، متهمًا إياها بالتمييز ضده وحجب مستحقاته المالية.

أخبار ذات علاقة يريد الاحتراف.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده "نهائيًا"

وأكد اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، ويُلقب بـ"راشفورد الزمالك" لتشابه أسلوب لعبه مع نجم مانشستر يونايتد السابق، أنه يعاني سوء المعاملة منذ عودته إلى قطاع الناشئين قبل أكثر من عام.

وقال: "كنت أسكت ولا أريد التحدث، لكن الأمر يزداد سوءًا.. كل العروض التي وصلت لي تم رفضها دون سبب".

وأضاف: "منذ أغسطس الماضي لم أتلقَ راتبي، وعندما أتحدث مع أي مسؤول يُقال لي لا يوجد أموال.. فكيف أعيش؟".

أخبار ذات علاقة ليس جماهير الزمالك.. مفاجأة مدوية وراء تهديدات والد زيزو بالرحيل عن الأهلي

موهبة واعدة.. وإدارة متجاهلة

يُعد عمار ياسر أحد أبرز المواهب الشابة التي تم تصعيدها للفريق الأول الموسم الماضي، فقد شارك في 8 مباريات بالدوري المصري، كما سجل هدفًا في شباك الأهلي السعودي في مباراة ودية بكأس دبي للتحدي 2024.

لكن رغم أدائه الواعد، وجد اللاعب نفسه خارج حسابات الفريق الأول، في حين تُرك دون تفسير واضح لعدم تصعيده أو السماح له بالرحيل، رغم العروض التي تلقتها إدارة النادي.

رد إدارة الناشئين

من جهته، علّق بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، على الأزمة، مؤكدًا أن ياسر "موهبة محترمة ولا توجد أزمات معه"، وربط تصريحاته بـ"عدم تصعيده للفريق الأول". ووعد بدر حامد بالتواصل معه لحل المشكلة.