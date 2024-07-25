تعثرت مفاوضات نادي الرجاء المغربي مع المدرب الألماني سياد راموفيتش لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.

ورحل المدرب جوزيف زينباور عن قيادة نادي الرجاء المغربي لتولي تدريب نادي الوحدة السعودي في الموسم الجديد.

ويبحث نادي الرجاء عن تعيين مدرب جديد استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن اتفاق إدارة الرجاء مع راموفيتش مدرب تي بي غالاكسي الناشط في الدوري الجنوب أفريقي، لتولي قيادة الفريق المغربي خلفاً للمدرب زينباور.

وكان من المقرر أن يسافر راموفيتش إلى المغرب، اليوم الخميس، لإتمام التعاقد، ولكن خلافاً كبيراً نشب بين الطرفين، وأفسد رحيل المدرب إلى الرجاء.

وأشار تقرير نشره موقع "idiski times" الجنوب أفريقي إلى أن راموفيتش دخل في خلاف مع إدارة الرجاء حول المقابل المالي والطاقم الفني في اللحظات الأخيرة، وهو ما أوقف المفاوضات.

ويتولى راموفيتش صاحب الـ 45 عامًا قيادة غالاكسي الجنوب أفريقي منذ عام 2021.

وتولى راموفيتش منصب المدرب المساعد في نادي نوفي بازار الصربي مع عدة مدربين.

وحقق زينباور مدرب الرجاء السابق إنجازًا كبيرًا بحصد الثنائية المحلية بتحقيق لقب الدوري المغربي وكأس العرش.

ويستعد الرجاء لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.