بعد أحداث نهائي كأس العالم.. العقوبات المحتملة على لويس إنريكي وجواو نيفيز

قالت صحيفة "لوباريزيان" (le parisien) الفرنسية اليوم الإثنين إن الدولي البرتغالي جواو نيفيز لاعب خط وسط باريس سان جيرمان قد يتعرض لعقوبة الإيقاف في المباراة المقبلة لفريقه بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة في مباراة فريقه أمام تشيلسي مساء الأحد في نهائي كأس العالم للأندية.

وانهار باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وأوروبا بشكل غير متوقع في النهائي الذي احتضنه ملعب ميتلاف في نيويورك، وخسر (3 ـ0) أمام تشيلسي بطل دوري المؤتمر الأوروبي، الذي بات أول فريقه إنجليزي يحرز كأس العالم مرتين بعد الفوز في 2012.

وشهدت نهاية المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين قبل أن يُقدم الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان على دفع جواو بيدرو مهاجم تشيلسي ليسقطه أرضا.

وتعرض جواو بيدرو إلى الدفع من قبل إنريكي بعد اشتباك دام دقائق مع جيانلويجي دوناروما ولاعب تشيلسي الآخر، أندريه سانتوس.

وبجانب تلك الحادثة، كان البرتغالي جواو نيفيز وراء لقطة غير رياضية تعرض بسببها للطرد بعد عودة الحكم لغرفة "الفار".

وجذب نيفيز مدافع تشيلسي مارك كوكوريلا من شعره في لقطة رفع فيها الحكم الأسترالي علي رضا البطاقة الصفراء قبل أن يتراجع ويشهر في وجه اللاعب البرتغالي البطاقة الحمراء.

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وذكرت "لو باريزيان" أن جواو نيفيز لن يعاقب بالإيقاف من قبل الفيفا في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل لو تعلق الأمر بحصوله على بطاقة حمراء بعد إنذارين ذلم أن البطاقات يتم إعادة ضبطها في نهاية الموسم ومسحها من سجل كل اللاعبين في قوانين الفيفا واليويفا.

وأضافت: "لكن بما أن نيفيز تعرض للطرد المباشر فالحالة تختلف هنا، إذ سيكون لهذا القرار عواقب في أول مباراة رسمية".

ووفقا للصحيفة ينتظر أن يكون جواو نيفيز تحت طائلة الفقرة 62 من قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبالتالي قد يغيب عن مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد توتنهام في 13 أغسطس 2025.

وترى الصحيفة الفرنسية أن قضية لويس إنريكي، الذي فقد أعصابه في نهاية المباراة، وقام بصفع جواو بيدرو على الرغم من محاولات بريسنيل كيمبيمبي وجيانلويجي دوناروما تهدئته، ستشهد متابعة من قبل لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابعت أنه "رغم أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء في وجه لويس إنريكي مباشرة، فإن مدرب باريس سان جيرمان، معرض لعقوبات مستقبلية محتملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالغرامة المالية التي ستكون ثقيلة، وفق تقدير المصادر ذاتها، بجانب إمكانية إيقافه لمباراتين.

ولم يصدر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أي بيان بهذا الشأن حتى الآن، فيما تشير مصادر إلى أن لجنة الأخلاقيات والانضباط ستجتمع للنظر في أحداث النهائي.