اشتعل الصراع بين ناديي الأهلي والزمالك لحسم صفقة عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" بقناة "النهار" إن الأهلي المصري تحرك لضم عمر الساعي من خلال مكالمة تمت بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي.

وأضاف "الأهلي لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، ولكنه استطلع رأي إدارة الإسماعيلي بشأن رحيل اللاعب، ولكن كانت هناك محاولات لتسويق اللاعب في الدوريات العربية مقابل مليوني دولار".

وتابع "الإسماعيلي لم يصله أي عروض لبيع اللاعب خارج مصر، والأهلي عرض بشكل شفهي 20 مليون جنيه بجانب إعارة 3 لاعبين لحسم الصفقة".

وواصل" الإسماعيلي طلب مليون ونصف المليون دولار خاصة أن لديه التزامات مالية يحاول سدادها، بينما الزمالك عرض على الإسماعيلي شراء اللاعب بالتقسيط

وأتم قائلًا "بيراميدز يسعى أيضًا لضم اللاعب بعد متابعته، ولكن ليس بنفس درجة الجدية التي يملكها الأهلي والزمالك".

وخرج عمر الساعي من قائمة منتخب مصر الذي يخوض دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

ولفت عمر الساعي صاحب الـ 21 عامًا الأنظار، وخاض اللاعب 40 مباراة بقميص الدراويش منذ تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.