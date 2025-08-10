صدام ناري بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي لحسم لقب الدوري الليبي

يُسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الموسم الأطول في تاريخ الدوري الليبي للمحترفين، وذلك عندما تقام 3 مباريات ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج لحسم لقب دوري موسم 2024 ـ 2025.

وتعد النسخة الحالية من الدوري الليبي الأكثر إثارة وصخبا، كما أنها الأطول زمنيا والأكثر عنفا، بعد أن تخللت الكثير من أحداث الفوضى والاشتباكات العنيفة بين اللاعبين عدة مباريات آخرها الديربي بين الأهلي والاتحاد طرابلس.

وتنتظر جماهير الكرة الليبية، اليوم، بشغف مآل اللقب الذي شاءت الصدف أن يشهد تنافسا مباشرا في قمة مصيرية بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي في الجولة الخامسة والأخيرة التي تحتضنها مدينة ميلانو.

اللقب الأول أم الرابع عشر؟

يلتقي الأهلي طرابلس والهلال بنغازي في الجولة الخامسة والختامية من مرحلة التتويج، التي سيتم في أعقابها التعرف على بطل النسخة الـ51 من المسابقة.

وسبق للأهلي طرابلس التتويج باللقب في 13 مناسبة آخرها في موسم 2022 ـ 2023، بينما سيبحث الهلال بنغازي عن أول تتويج في تاريخه.

وتحت قيادة المدرب حسام البدري، خاض الأهلي طرابلس مشوارا لافتا في مرحلة السداسي، ونجح في تصدر الترتيب برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل واحد.

ويحتاج رفاق حمدو الهوني إلى نقطة التعادل فقط للتتويج باللقب في موسم لم يتلقَّ فيه الفريق حتى الآن أي هزيمة.

وفي المقابل، يدخل الهلال بنغازي اللقاء بشعار واحد وهدف لا ثاني له، وهو الفوز لإهداء جماهيره أول لقب في التاريخ.

وفاجأ الهلال الجماهير بأداء مذهل ونتائج جيدة رغم أنه لم يكن من المرشحين للفوز باللقب، إذ جمع حتى الآن 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، ليترك التشويق حتى النهاية ويحافظ على حظوظه في إحداث المفاجأة.

دوري الأبطال: مهمة ثانية

وتعيد مواجهة "نهائي اليوم" إلى الأذهان ذكريات المباراة المثيرة والقوية بين الفريقين في موسم 1999-2000، حين حسم الأهلي طرابلس اللقب بهدف خالد العايب، في مباراة أدارها الحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا.

وبجانب قمة الأهلي طرابلس والهلال بنغازي، تدور مباراتان أخريان ضمن الجولة الختامية، وتجمع الأولى الاتحاد مع الأهلي بنغازي، بينما تدور الثانية بين الأخضر والسويحلي.

ويطمح فريق الأهلي بنغازي والأخضر إلى الفوز للتمسك بحظوظهما في مرافقة البطل في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وفي حال فوز الأهلي طرابلس باللقب، سيكون بإمكان الأهلي بنغازي ( 6 نقاط) والأخضر (5 نقاط) التأهل لدوري أبطال إفريقيا 2025 ـ 2026، في حال حقق كلاهما الفوز مع أسبقية الأهلي بنغازي.

وتقام مراسم التتويج باللقب، اليوم الأحد، مباشرة بعد نهاية مباراة الأهلي طرابلس والهلال بنغازي.

ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا رسميا لتحديد مراسم تتويج البطل في ملعب دي ميدا في ميلانو.

وكشف اتحاد الكرة أن تتويج الفريق الفائز بلقب الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2024-2025 سيتم عقب المباراة مباشرة، مضيفا أنه يُسمح للفريق الفائز الاحتفال داخل الملعب إلى حين تجهيز المنصة، في حين يتوجب على الفريق الذي لم يحالفه الحظ في التتويج مغادرة الملعب فورا.