رياضة

هل غضب حسام حسن من محمد صلاح بسبب تصرفه تجاه عمر مرموش؟ (فيديو)

انفعال حسام حسن في مباراة مصر وإثيوبياالمصدر: حساب منتخب مصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 7:35 م

استعاد عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، نغمة التهديف مع منتخب مصر بعد غياب طويل بعدما هز شباك إثيوبيا في اللقاء الذي فاز به الفراعنة بثنائية دون رد مساء أمس الجمعة في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل منتخب مصر هدفيه من ضربتي جزاء عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش في الدقيقتين 41 و45+2 من عمر اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة.

 ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على حساب مضيفه بوركينا فاسو مساء الثلاثاء المقبل لضمان التأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026 تحت قيادة مدربه حسام حسن.

 عمر مرموش هز الشباك من ضربة جزاء في واقعة لافتة للأنظار خاصة أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر هو المسدد الأول لضربات الجزاء في الفراعنة.

 وترك صلاح الكرة لمرموش ليسجل منها هدفاً بعد غياب طويل مع منتخب مصر، ولكن رد فعل حسام حسن خارج الخطوط كان مثيراً للجدل بعدما شوهد المدير الفني وتوأمه إبراهيم حسن مدير المنتخب وهما في حالة غضب من صلاح لعدم تسديده ضربة الجزاء.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن مرموش كان بين المسددين الثلاثة الذين اختارهم الجهاز الفني ولكنه استدرك قائلاً: "كنت أتمنى أن يسدد صلاح ضربة الجزاء الثانية"، وذلك خلال حديثه عن تشجيعه لصلاح على تحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي لمنتخب مصر.

