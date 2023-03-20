الكونفدرالية الأفريقية.. تأهل الجيش الملكي والاتحاد المنستيري.. وصراع مصري بين فيوتشر وبيراميدز
تأهل نادي الجيش الملكي المغربي إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف.
وفي المباراة التي الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، سجل أحمد حمودان هدف الجيش الملكى الوحيد في الدقيقة 62.
وبتلك النتيجة حافظ فيوتشر المصري على آماله في التأهل لدور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه أسكو كارا من توجو.
وفي القاهرة، تقدم فيوتشر بهدف في الدقيقة 41 عن طريق علي الفيل بعد أن أرسل الكاميروني جوناتان نجويم تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء مررها علي زعزع بضربة رأس لتصل للفيل بجوار القائم ليضع الكرة بسهولة في المرمى.
وضاعف مهند لاشين النتيجة في الدقيقة 73 بضربة رأس، قبل أن يعزز البديل أحمد عاطف فوز أصحاب الأرض في الدقيقة 87 بعد تمريرة عرضية من أحمد رفعت حولها عاطف بضربة رأس للمرمى.
بهذه النتائج تصدر الجيش الملكي مجموعته برصيد 10 نقاط بينما حل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وجاء فيوتشر ثالثاً بذات الرصيد من النقاط بينما تذيل أسكو دي كارا التوجولي المجموعة بنقطة واحدة.
تأهل الاتحاد المنستيري
في تنزانيا، سجل يانج أفريكانز ثنائية بواقع هدف في كل شوط ليتصدر المجموعة الرابعة بعشر نقاط وبفارق الأهداف عن ضيفه الاتحاد المنستيري ليتأهل الفريقان لدور الثمانية.
وافتتح كينيدي موسوندا أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 33 وأضاف فيستون كالالا مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وودع ريال باماكو المالي البطولة رغم فوزه 2-1 على ضيفه مازيمبي من الكونجو الديمقراطية الذي لحق بمنافسه خارج البطولة.
ويملك ريال باماكو خمس نقاط في المركز الثالث مقابل ثلاث لمازيمبي بطل القارة السابق.
وصعد ريفرز يونايتد النيجيري لدور الثمانية أيضا رغم تعادله 2-2 مع ضيفه ديابل نوار من الكونجو بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الثانية مقابل خمس لضيفه بينما يملك أسيك ميموزا من ساحل العاج فرصة اللحاق بريفرز للدور المقبل عندما يلعب في وقت لاحق اليوم على ملعب موتيما بيمبي من الكونجو الديمقراطية.
ويملك أسيك سبع نقاط في المركز الثاني مقابل نقطتين لموتيما بيمبي.
وفي المجموعة الأولى، تعادل اتحاد العاصمة 1-1 خارج أرضه مع سانت إيلوي لوبوبو.
ووضع البديل جونيور بيانيو أبويانج أصحاب الأرض في المقدمة بالدقيقة 72 لكن آلان كاتريجا أحرز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليمنح الفريق الجزائري نقطة التعادل.
وفي وقت لاحق، حقق الأخضر انتصارا كبيرا 4-1 على ضيفه مارومو جالانتس.
وهذا أول انتصار للأخضر في خمس مباريات بدور المجموعات ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن سانت إيلوي لوبوبو، فيما تأهل مارومو لدور الثمانية رغم الهزيمة.
وأنهى الأخضر الشوط الأول بهدف أنس الورفلي في الدقيقة 31، فيما سجل الأنجولي آري بابل هدفين متتاليين في الدقيقتين 50 و66، قبل أن يختتم طلحة رزق رباعية الفريق الليبي.
وسجل مفو مفيلاسي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 60.