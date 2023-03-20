الكونفدرالية الأفريقية.. تأهل الجيش الملكي والاتحاد المنستيري.. وصراع مصري بين فيوتشر وبيراميدز

وفي المباراة التي الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، سجل أحمد حمودان هدف الجيش الملكى الوحيد في الدقيقة 62.

وبتلك النتيجة حافظ فيوتشر المصري على آماله في التأهل لدور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه أسكو كارا من توجو.

وفي القاهرة، تقدم فيوتشر بهدف في الدقيقة 41 عن طريق علي الفيل بعد أن أرسل الكاميروني جوناتان نجويم تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء مررها علي زعزع بضربة رأس لتصل للفيل بجوار القائم ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

وضاعف مهند لاشين النتيجة في الدقيقة 73 بضربة رأس، قبل أن يعزز البديل أحمد عاطف فوز أصحاب الأرض في الدقيقة 87 بعد تمريرة عرضية من أحمد رفعت حولها عاطف بضربة رأس للمرمى.

بهذه النتائج تصدر الجيش الملكي مجموعته برصيد 10 نقاط بينما حل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وجاء فيوتشر ثالثاً بذات الرصيد من النقاط بينما تذيل أسكو دي كارا التوجولي المجموعة بنقطة واحدة.