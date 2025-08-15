نجم مغربي واعد يتلقى صدمة قوية بأول مباراة في مسيرته بالدوري الفرنسي (صور)

تعرض النجم المغربي الواعد عبد الحميد آيت بودلال مدافع نادي رين إلى صدمة قوية بأول مباراة يخوضها في الدوري الفرنسي الممتاز في بداية مسيرته الكروية الاحترافية.

وافتتح أمس الجمعة فريقا أولمبيك مرسيليا ورين منافسات الدوري الفرنسي (الليغ 1) لموسم 2025 ـ 2026 في مواجهة حقق فيها الأخير الفوز (1 ـ 0) بهدف أحرزه البديل بلاس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ولم تكد تمر 30 دقيقة من المباراة الافتتاحية في الدوري والأولى لعبد الحميد آيت بودلال، حتى أشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه المدافع المغربي البالغ من العمر 19 عاما.

ودخل الدولي المغربي أساسيا في مباراته الأولى مع رين تحت قيادة المدرب حبيب باي، لاعب السنغال السابق، لكنه تدخل بعنف ضد مهاجم أولمبيك مرسيليا في الدقيقة 30.

وبعد مراجعة تقنية الـVAR، قرر الحكم رفع بطاقة الطرد في وجه آيت بودلال الذي خرج في حالة انهيار فيما حاول مدربه حبيب باي مساندته والرفع من معنوياته خصوصا أن الطرد المبكر لم يمنع رين من إحداث المفاجأة والفوز على مرسيليا بهدف قاتل في آخر المباراة.

وظهر لاعب منتخب أسود الأطلس (دون 20 عاما) في مشهد مؤثر أمام مدخل غرف تبديل الملابس بعد أن تعرض للطرد في مباراته الأولى في الدوري الفرنسي.

وبعد أن قضى الموسم الماضي في صفوف نادي أميان الناشط في دوري الدرجة 2 في فرنسا، على سبيل الإعارة، عاد عبد الحميد آيت بودلال إلى رين ليشارك في 30 دقيقة فقط.

وقالت مصادر إخبارية فرنسية إن بودلال، المولود عام 2006 والذي يستمر عقده مع رين حتى 30 يونيو 2028، مهدد بأن لا يشارك في المباراتين المقبلتين لرين باعتبار أن البطاقة الحمراء التي رفعت في وجهه كانت بسبب العنف وسيكون وصف الحكم للقطة حاسما في تحديد مدة العقوبة المرتقبة في حقه.