النصر السعودي يتلقى دفعة هائلة قبل كلاسيكو الاتحاد الحاسم

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة جورجي جيسوس، دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الاتحاد في كلاسيكو السوبر السعودي، الذي سيقام في هونغ كونغ، في الـ19 من أغسطس الجاري.

وجاءت الدفعة الكبيرة بعودة الفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق، لتدريبات الفريق وتأكد جاهزيته بعد إصابة لحقت به مؤخرا.

كان سيماكان قد شعر بآلام في مفصل القدم في التدريبات الأخيرة لـ"العالمي"، وفضّل الجهاز الفني إراحته، قبل أن يستعيد اللاعب عافيته، ويتأكد لحاقه بشكل كبير بالمواجهة المقبلة ضد الاتحاد.

وخاض نادي النصر معسكره الخارجي بين النمسا والبرتغال وإسبانيا لمدة 21 يوماً استعداداً للموسم المقبل، حيث فاز في 3 مباريات ودية وخسر واحدة.

وسافرت بعثة الفريق، مساء الأربعاء، إلى هونغ كونغ استعدادًا لكأس السوبر السعودي التي تُقام بين 19 و23 أغسطس الجاري بمشاركة الاتحاد والنصر والأهلي والقادسية.