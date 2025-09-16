كذب في تقرير رسمي.. تصعيد جديد من ريال مدريد ضد الحكم مانزانو

تصاعدت أزمة الحكم جيل مانزانو مع إدارة نادي ريال مدريد بعد المباراة الأخيرة لفريقها في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد ريال سوسييداد.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف، يوم السبت الماضي، في الجولة الرابعة للدوري الإسباني بعد مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، وبالأخص عقب قرار الحكم مانزانو طرد اللاعب دين هويسن مدافع ريال مدريد.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مانزانو كتب في تقريره الرسمي أن واقعة طرد دين هويسن جاءت بعد أن منع لاعب ريال سوسييداد من فرصة واضحة لتسجيل هدف.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد يعتزم تقديم شكوى رسمية ضد مانزانو بسبب هذا التقرير وتوجيه اتهام للحكم بالكذب في تقرير رسمي، خاصة أن اللعبة كانت بعيدة عن منطقة الخطورة، وكانت هناك تغطية دفاعية من لاعب آخر في ريال مدريد.

وكانت قناة ريال مدريد قد أكدت أن إدارة النادي تجهز ملفاً شاملاً لتقديم شكوى ضد التحكيم الإسباني، سواء في الموسم الماضي أو الحالي.

ووجهت قناة ريال مدريد هجوماً حاداً ضد الحكم الإسباني مانزانو بعد المباراة.