أزمة مستحقات متأخرة جديدة قد تواجه الزمالك

وأضاف: "نحن بصدد التفاوض الآن، وذلك بجانب أزمة المدرب باتشيكو وخالد بوطيب، همنا ألا نعود لأروقة (فيفا) والمحكمة الرياضية مرة أخرى بعد أن أنهينا 14 قضية سابقة تمامًا، نحاول التوصل لاتفاقات ودية مع كل مَن ذكرناهم".

وأوضح: "كنا نتفاوض مع 9 أو 10 أندية من أجل ضم لاعب يقولون إن لنا شيكات مستحقة الدفع لم نحصل على قيمتها حتى الآن، وعندما نبحث عن اسم اللاعب الذي تم بيعه للزمالك في وقت سابق لا نجده الآن ولم نسمع عنه، لاعبون انضموا ورحلوا ولأنديتهم مستحقات لم تُسدد وبدأنا نقوم بتسويات لهذه الشيكات، أريد من الناس أن تقدر ظروفنا والوضع الصعب الذي نعيشه".