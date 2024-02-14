أزمة مستحقات متأخرة جديدة قد تواجه الزمالك
وجه حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صدمة لجماهير ناديه باحتمال الدخول في أزمة جديدة بشأن مستحقات متأخرة لأحد اللاعبين السابقين بالفريق، رغم الجهود التي بذلت بقوة الفترة الماضية وانتهت بحل أزمة إيقاف القيد وإبرام الصفقات خلال يناير الماضي.
وقال حسين السيد في تصريحات تلفزيونية: "للأسف لم تنته كل الملفات، ما حدث كان مجرد البداية التي وعدنا الناس بها قبل الانتخابات، لكن ما زالت هناك ملفات جديدة ولا أريد أن أصدم الجمهور، هناك لاعب سابق اسمه أحمد بلحاج يعتزم رفع قضية على الزمالك بسبب مستحقاته التي تبلغ مليونًا ونصف المليون".
وأضاف: "نحن بصدد التفاوض الآن، وذلك بجانب أزمة المدرب باتشيكو وخالد بوطيب، همنا ألا نعود لأروقة (فيفا) والمحكمة الرياضية مرة أخرى بعد أن أنهينا 14 قضية سابقة تمامًا، نحاول التوصل لاتفاقات ودية مع كل مَن ذكرناهم".
وأوضح: "كنا نتفاوض مع 9 أو 10 أندية من أجل ضم لاعب يقولون إن لنا شيكات مستحقة الدفع لم نحصل على قيمتها حتى الآن، وعندما نبحث عن اسم اللاعب الذي تم بيعه للزمالك في وقت سابق لا نجده الآن ولم نسمع عنه، لاعبون انضموا ورحلوا ولأنديتهم مستحقات لم تُسدد وبدأنا نقوم بتسويات لهذه الشيكات، أريد من الناس أن تقدر ظروفنا والوضع الصعب الذي نعيشه".
وشدد: "الناس كانت تهاجمنا بضراوة ولكننا عملنا في صمت، ووصل الهجوم للتجاوز وكنا نحزن من ذلك، لكن استطعنا حل أزمة القيد وتعاقدنا مع صفقات وأثبتنا للجميع صدق وعودنا، ونجحنا في قيد آخر 3 صفقات في الدقائق الأخيرة قبل غلق القيد وهم: عبد الله السعيد، وسيف فاروق جعفر، وموتيابا".
ويستأنف الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز، تدريباته في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري والمقرر لها الـ19 من فبراير الجاري.
ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة، بعدما شارك في 8 لقاءات، بواقع 3 فوز، وخسارة في 3 مواجهات، والتعادل في مواجهتين.