نيوم السعودي يعلن رسميا ضمّ موهبة موناكو الفرنسي

أعلن نادي نيوم السعودي، الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين عن انضمام اللاعب الفرنسي سايمون بوابري (19 عامًا) قادما من نادي موناكو الفرنسي في صفقة تُقدر قيمتها بـ 12 مليون يورو، شاملةً للمكافآت.

ووقع لاعب أكاديمية موناكو بوابري عقدًا لمدة خمس سنوات، لينضم إلى سعيد بن رحمة، وألكسندر لاكازيت، ومارسين بولكا، وأمادو كونيه، وناثان زيزيه، من بين اللاعبين السابقين في الدوري الفرنسي الذين عززوا صفوف نادي نيوم.

وسيلعب سايمون بوابري، مع نادي نيوم تحت قيادة المدرب كريستوف غالتييه الذي وقع بدوره عقده لتدريب الفريق خلال موسم 2025 ـ 2026، ليكون نادي نيوم بالفعل الفريق الأكثر حركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب نادي نيوم بالموهبة الصاعدة الجديدة للكرة الفرنسية قائلا عبر حسابه على منصة "إكس": "نيوم الاختيار الأول للمواهب، مرحبا سايمون بوابري" مع مقطع فيديو للترويج للصفقة الجديدة.

ومن جانبه، أعلن نادي موناكو، وصيف بطل الدوري الفرنسي للموسم الماضي عن رحيل لاعب الوسط الشاب إلى نادي نيوم.

وقال موناكو إن "سايمون بوابري المولود في سانت إتيان، عام 2006، انضم إلى فريق موناكو في يوليو 2021، و أثبت لاعب الوسط الشاب نفسه أولاً مع فريق تحت 17 عامًا، ثم مع فريق تحت 18 عامًا، وساهم بشكل ملحوظ في فوز موناكو بكأس غامبارديلا خلال موسم 2022-2023".

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وبجانب مشاركته في دوري الشبان في فرنسا، خاض بوابري بعض المباريات مع الفريق الأول لموناكو (4 مباريات في الدوري الفرنسي ومباراة واحدة في كأس فرنسا)، قبل أن يغادر نحو الدوري السعودي للمحترفين لخوض تجربته الأولى خارج فرنسا.

وبعد الصعود إلى دوري المحترفين السعودي في الموسم 2024 ـ 2025، اقتحم نادي نيوم ميركاتو الصيف الجاري بشكل قوي وتعاقد مع عدة لاعبين من بينهم الجزائري سعيد رحمة والفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت نجم ليون وآرسنال السابق.