خطف النادي الإفريقي التونسي الأضواء خلال فترة الانتقالات الصيفية في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد أن فرض هيمنة على سوق التعاقدات التي انطلقت في الأول من يوليو الجاري وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

ورغم أنه كان تحت طائلة العقوبة بالمنع من التعاقد مع لاعبين جدد منذ يناير الماضي، فترة الانتقالات الشتوية، نجح النادي الإفريقي الذي أنهى الدوري الممتاز في المركز الأخير لمرحلة التتويج في رفع العقوبة والدخول في سلسلة من الصفقات الخاطفة التي نجح فيها في تعزيز رصيده بخمسة لاعبين جدد.

وتعاقد الإفريقي، الذي يعد ثاني أندية تونس تتويجا بالألقاب مع المدافع ياسين بوعبيد قادما من الأولمبي الباجي، واللاعبين حمزة بن عبدة وحمزة الخضراوي من الملعب التونسي بطل كأس تونس، فضلا عن معتز الزمزمي لاعبه السابق الذي عاد إليه بعد تجربة في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.

وواصل الإفريقي تعاقداته الصيفية وذلك بضم لاعب الوسط الدفاعي لمنتخب أوغندا كينيث سيماكولا حتى 30 يونيو 2026.

وكان النادي الإفريقي، الذي يغيب الموسم المقبل عن المشاركة بالمسابقات الإفريقية تعاقد أيضا مع جهاز فني جديد بقيادة الفرنسي ديفيد بيتوني.

بدوره، تعاقد الترجي التونسي بطل تونس ووصيف بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، خلال الأسبوع الأول من الميركاتو الصيفي مع 3 لاعبين جدد وهم الحارس بشير بن سعيد قادما من الاتحاد المنستيري ويوسف العبدلي، مهاجم النجم الساحلي السابق، فضلا عن مدافع نادي لوهافر الفرنسي السابق أيمن بن محمد الذي عاد ليحمل قميص الترجي من جديد.

ورغم دخوله سوق الانتقالات، إلا أن الترجي التونسي أثار موجة غضب عارمة في أوساط جماهيره وذلك عندما فشلت مساعيه في الفوز بخدمات نجمه السابق يوسف البلايلي لاعب مولودية الجزائر والسنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك المصري.

وتوقفت صفقات الترجي الذي سيخوض دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية الموسم المقبل عند 3 صفقات ما أثار جدلا واسعا في أوساط جماهيره.

ونجح النادي الصفاقسي بدوره في ضم 4 لاعبين جددا كان آخرهم جناح الأهلي المصري محمد الضاوي "كريستو" الذي أمضى مع الفريق عقدا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم المقبل.

وتعاقد فريق عاصمة الجنوب، مع كل من فراس السكوحي لاعب خط الوسط ودافيد دي أنجيلو وهو لاعب وسط فرنسي تونسي، فضلا عن اللاعب البرتغالي بيدرو سا.

وبجانب اللاعبين ضم الصفاقسي جهازا فنيا جديدا يقوده البرتغالي ألكسندر سانطوس.

وتعاقد الملعب التونسي، بطل كأس تونس، مع لاعب وسط الترجي زياد بالريمة في صفقة انتقال حر، لكن الفريق فرط في ركيزتين هامتين وهما حمزة الخضراوي وحمزة بن عبدة المنتقلين إلى النادي الإفريقي.

من جانبه، ضمّ الاتحاد المنستيري، وصيف بطل الدوري، كلا من مالكولم الحميدي ومهدي الفنوني.

وألقت الأزمات المالية وعقوبات المنع من التعاقدات بظلالها على عدة أندية تونسية أبرزها النجم الساحلي الذي لا يزال تحت مفعول عقوبة الفيفا المسلطة عليه منذ الصيف الماضي.

ولم يضم النجم، بطل تونس لموسم 2022 ـ 2023 لاعبين جددا حتى الآن فيما فرط في ما لا يقل عن 10 لاعبين أبرزهم جاك مبي وسومايلا سيديبي ويوسف العبدلي.

وتلزم قوانين الاتحاد التونسي لكرة القدم كل ناد بالتعاقد مع 8 لاعبين كحد أقصى للتعاقدات في فترة تنقلات واحدة.