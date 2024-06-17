نجم النصر يرغب في مغادرة الدوري السعودي

كشفت تقارير إخبارية مقربة من النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي، أنه قريب من إنهاء تجربته الخاطفة في الدوري السعودي، والعودة إلى أوروبا، مرة أخرى خلال فترة الانتقالات للصائفة الجارية.

وبعد موسم واحد في الملاعب السعودية، قرر ماني، الذي انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي لسنة 2023، قادمًا من بايرن ميونخ، مغادرة الفريق فيما تشير بعض المصادر إلى أنه سيحط الرحال في الدوري التركي.

ويرتبط النجم السنغالي بعقد يمتد حتى عام 2026، مع نادي النصر الذي أنهى معه سباق الدوري في مركز الوصافة خلف الهلال البطل في مايو الماضي.