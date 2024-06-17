نجم النصر يرغب في مغادرة الدوري السعودي
كشفت تقارير إخبارية مقربة من النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي، أنه قريب من إنهاء تجربته الخاطفة في الدوري السعودي، والعودة إلى أوروبا، مرة أخرى خلال فترة الانتقالات للصائفة الجارية.
وبعد موسم واحد في الملاعب السعودية، قرر ماني، الذي انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي لسنة 2023، قادمًا من بايرن ميونخ، مغادرة الفريق فيما تشير بعض المصادر إلى أنه سيحط الرحال في الدوري التركي.
ويرتبط النجم السنغالي بعقد يمتد حتى عام 2026، مع نادي النصر الذي أنهى معه سباق الدوري في مركز الوصافة خلف الهلال البطل في مايو الماضي.
وبحسب التقارير الصحفية التركية، فإن النصر يطلب الحصول على 15 مليون يورو، للتخلي عن ماني في الميركاتو الصيفي الحالي، ما دفع إدارة فنربخشة إلى محاولة ضم اللاعب.
وعلى الرغم من أن أرقام النجم السنغالي مع النصر خلال موسم 2023 ـ 2024 تبدو جيدة، بتسجليه 19 هدفًا وصناعة 11 أخرى، في 46 مباراة مع الفريق، فإن المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، يرغب في خوض تجربة جديدة.
وتعاقد نادي فنربخشه مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو، الذي تقول تقارير صحفية إنه يسعى إلى تعزيز الفريق بلاعبين كبار؛ استعدادًا للموسم الجديد 2024 ـ 2025 في أول تجربة له في ملاعب الدوري التركي الممتاز.