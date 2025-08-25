أول تعليق من رونالدو بعد تعيينه سفيرًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (صور)

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، على تعيينه سفيرًا رسميًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك خلال الحفل الختامي للبطولة الذي أقيم، مساء أمس الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد.

وشهد الحفل إعلان تعيين النجم البرتغالي سفيرًا رسميًا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر الربط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية الصاعدة بقوة على الساحة العالمية.

وحضر رونالدو، الذي يُلقب بـ "الدون"، الحفل جالسًا في الصف الأول إلى جانب ولي العهد السعودي.

وتُوّج النجم البرتغالي الفائزين بتسليم كأس البطولة التي انطلقت فعالياتها في المملكة منذ السابع من يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف مثّلوا قرابة 200 دولة حول العالم.

تصريح "سفير البطولة":

وعقب الحفل، علّق رونالدو على هذا التعيين التاريخي عبر حسابه على منصة "إنستغرام، حيث نشر صورًا من الحفل مصحوبة ببيان، مساء اليوم الإثنين، قال فيه:"يشرفني أن أكون سفيرًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وبعيدًا عن فوز فريق فالكونز، فقد احتفى هذا الحدث بالشغف، والتفاني، والوحدة الحقيقية".

وأضاف: "إلى جميع الفرق والمنظمين والجماهير الغالية، شكرًا لكم على صنع لحظة استثنائية لا تُنسى. معًا، أظهرنا للعالم مرة أخرى القوة الحقيقية للرياضة، والمنافسة".