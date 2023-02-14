دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (حديقة الأمراء) لمتابعة لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بايرن ميونخ الألماني في افتتاح منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.
تاريخ المواجهات
تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 1994، وفاز باريس على ملعبه بنتيجة 2/0 ثم فاز في ألمانيا بنتيجة 1/0.
وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 1997 وفاز بايرن ميونخ على ملعبه بنتيجة 5/0 ثم خسر في فرنسا بنتيجة 3/1.
ولعب الفريقان مجددًا في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال نسخة عام 2000 وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 1/0 على ملعبه ثم فاز بايرن بنتيجة 2/0.
وتقابل الفريقان للمرة الرابعة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2017 وفاز باريس بنتيجة 3/0 ثم فاز بايرن في ملعبه بنتيجة 3/1.
واصطدم الفريقان للمرة الأولى في مواجهة إقصائية في نهائي دوري الأبطال عام 2020 وفاز بايرن ميونخ باللقب بعد التغلب على باريس بنتيجة 1/0.
وثأر باريس سان جيرمان في ربع نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2021 بالفوز بنتيجة 3/2 في ألمانيا وخسر بعد ذلك على ملعبه بنتيجة 1/0 وتأهل إلى نصف النهائي.
وتقابل الفريقان إجمالًا في 11 مباراة رسمية فاز خلالها باريس في 6 لقاءات وفاز البايرن في 5 لقاءات، وسجل باريس 14 هدفًا مقابل 16هدفًا سجلها بايرن.
وتأهل باريس في وصافة المجموعة الثامنة برصيد ١٤ نقطة بعد الفوز في ٤ لقاءات على حساب يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا ذهابًا وإيابًا والتعادل مع بنفيكا البرتغالي ذهابًا وإيابًا.
وصعد بايرن ميونخ في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18نقطة بالعلامة الكاملة بالفوز في 6 لقاءات على إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.
أسلحة باريس
يسعى باريس لتحقيق الفوز على ملعبه أمام بايرن لقطع خطوة نحو دور الثمانية وتسهيل مهمته بعض الشيء قبل الذهاب إلى معقل البايرن.
وتراجعت نتائج العملاق الباريسي بعد خسارته أمام موناكو في الدوري بنتيجة 3/1 وقبلها الخسارة أمام مارسيليا في الكأس بنتيجة 2/1.
وقال كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن "الحظوظ متساوية بين الفريقين اللذين يملكان مقومات التأهل لربع النهائي".
وأشار إلى أن فريقه يعيش وضعًا صعبًا بسبب تراجع النتائج، ولكن دوري الأبطال بطولة مختلفة ومهمة، مؤكدًا أنه يسعى للفوز بغض النظر عن مستقبله في المرحلة المقبلة.
ودار الجدل قبل اللقاء حول جاهزية كيليان مبالي نجم باريس الذي أعلن ناديه غيابه لإصابة في الفخذ قبل أن ينضم لقائمة المباراة.
ويعتمد باريس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه دانيلو بيريرا وسيرجيو راموس وماركينيوس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابيان رويز وبجواره ماركو فيراتي ويمينًا أشرف حكيمي ويسارًا نونو مينديز مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ونيمار ومبابي أو فيتينيا.
أوراق بايرن
يسعى بايرن ميونخ أيضًا للعودة من باريس بنتيجة إيجابية بعدما استعاد نغمة الفوز أخيرًا بالدوري بعد سلسلة من التعادلات.
وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن "الفرص متساوية بالطبع بين الفريقين ولكن الفريق الأكثر جماعية ستكون له الغلبة".
وأشار إلى أن فريقه جاهز ومتحمس للمواجهة وكما يسعى لإيقاف أوراق باريس وخاصة مثلث الهجوم فأيضًا الفريق الفرنسي يتطلع لرقابة لاعبي بايرن.
ويعتمد بايرن على تشكيلة تضم يان سومير وأمامه الرباعي جواو كانسيلو ودايوت أوباميكانو وماتياس دي ليخت وألفونسو دافيز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره ليون جوريتزكا وصانع الألعاب جمال موسيالا مع ثلاثي الهجوم توماس مولر وسيرجي جنابري وكينجسلي كومان.
وقال هاني رمزي ، نجم فيردر بريمن الألماني الأسبق ، لـ(إرم نيوز) إن المواجهة ستكون متكافئة ولكنها لن تكون مغلقة لأن كل فريق يلعب بأسلوب هجومي ولديه الأسلحة لهز شباك منافسه.
وأشار إلى أن الثلاثي الهجومي في صفوف باريس رائع ومرعب ولكن الجماعية التي يؤدي بها بايرن ستكون نقطة مهمة لإيقاف خطورة الهجوم الباريسي وأيضًا الوصول لمرمى دوناروما.