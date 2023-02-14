دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 1994، وفاز باريس على ملعبه بنتيجة 2/0 ثم فاز في ألمانيا بنتيجة 1/0.

وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 1997 وفاز بايرن ميونخ على ملعبه بنتيجة 5/0 ثم خسر في فرنسا بنتيجة 3/1.

ولعب الفريقان مجددًا في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال نسخة عام 2000 وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 1/0 على ملعبه ثم فاز بايرن بنتيجة 2/0.

وتقابل الفريقان للمرة الرابعة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2017 وفاز باريس بنتيجة 3/0 ثم فاز بايرن في ملعبه بنتيجة 3/1.

واصطدم الفريقان للمرة الأولى في مواجهة إقصائية في نهائي دوري الأبطال عام 2020 وفاز بايرن ميونخ باللقب بعد التغلب على باريس بنتيجة 1/0.

وثأر باريس سان جيرمان في ربع نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2021 بالفوز بنتيجة 3/2 في ألمانيا وخسر بعد ذلك على ملعبه بنتيجة 1/0 وتأهل إلى نصف النهائي.

وتقابل الفريقان إجمالًا في 11 مباراة رسمية فاز خلالها باريس في 6 لقاءات وفاز البايرن في 5 لقاءات، وسجل باريس 14 هدفًا مقابل 16هدفًا سجلها بايرن.

وتأهل باريس في وصافة المجموعة الثامنة برصيد ١٤ نقطة بعد الفوز في ٤ لقاءات على حساب يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا ذهابًا وإيابًا والتعادل مع بنفيكا البرتغالي ذهابًا وإيابًا.

وصعد بايرن ميونخ في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18نقطة بالعلامة الكاملة بالفوز في 6 لقاءات على إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.