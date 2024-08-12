تلقى برشلونة الإسباني هزيمة قاسية على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي أمام موناكو الفرنسي بنتيجة 0-3 مساء اليوم الاثنين في مواجهة كأس جوان غامبر.

تقدم الفريق الفرنسي عن طريق لاعبه لمين كمارا في الدقيقة 50 بعد خطأ دفاعي ساذج من لاعب برشلونة إينيغو مارتينيز في التمرير وانقض لاعب موناكو واقتنص الكرة وسددها في الشباك الكتالونية.

وأحرز بريل إيمبولو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 57 بعد تمريرة بينية رائعة في عمق دفاع برشلونة أودعها الشباك بسهولة.

وأهدر باو فيكتور هدفًا محققًا من صناعة مميزة للواعد لامين يامال نجم برشلونة بعد مشاركته بدقائق كبديل.

وسجل كريستيان ماويسا الهدف الثالث لصالح موناكو في الدقيقة 86 من هجمة معاكسة سريعة.

وسجل رافينيا هدفًا لصالح برشلونة ولكن الحكم ألغاه بسبب التسلل في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

يشار إلى أن برشلونة احتفل قبل بداية المباراة بلاعبيه المتوجين بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا وعلى رأسهم لامين يامال وبيدري وغافي بجانب الوافد الجديد داني أولمو والذي لم يشارك في المباراة.

وخاض برشلونة معسكرًا في الولايات المتحدة الأمريكية وفاز على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح كما تغلب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1.