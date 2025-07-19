100 مليون يورو.. ريال مدريد يفتح "مزاد رودريغو"

كشفت تقارير إعلامية عن فتح نادي ريال مدريد بابه أمام الأندية الراغبة في شراء عقد البرازيلي رودريغو جوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن رودريغو لن يجد مكانا مع تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، ففي كأس العالم للأندية ظهر البرازيلي على أرض الملعب في 3 مباريات فقط.

ولم يتواجد في التشكيل الأساسي إلا مرة واحدة من قبل المدرب الجديد.

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ويجد رودريغو نفسه الآن في موقف صعب، فقد تفوّق عليه كل من أردا غولر وإبراهيم دياز بالاعتماد عليهما في مركز الجناح الأيمن، ومع وصول الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، فإن فرصته في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية أصبحت أكثر تعقيداً.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن "سعر ريال مدريد المبدئي لرحيل رودريغو سيتجاوز 100 مليون يورو، وقد بدأت بالفعل المحادثات بين اللاعب والنادي من أجل التوصل إلى حل".

وأضاف: "قرار رودريغو لن يكون سهلاً، فهو يُحب النادي بشدة ويشعر بأنه لا يزال قادرًا على تقديم المزيد، لكنه في الوقت ذاته يملك فرصة ليكون النجم الأول في نادٍ آخر".

ولفت رودريغو أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه، إذ يسعى آرسنال للحصول على خدماته، في الوقت الذي أبدى فيه مانشستر سيتي اهتماماً، كما أن شبكة ESPN ذكرت أخيرا أن ليفربول دخل سباق التعاقد مع النجم البرازيلي، كما يلقى اللاعب اهتماما قويا من جانب الهلال السعودي.

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وينتهي عقد رودريغو مع ريال مدريد صيف 2028.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد الموسم الماضي في 54 مباراة، تمكن من تسجيل 14 هدفًا، وصناعة 11.