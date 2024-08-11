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رياضة

حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك 4 أيام

حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك 4 أيام
أحمد فتوح
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2024، 7:41 م

قررت النيابة العامة في مصر حبس أحمد فتوح مدافع فريق الزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد حادث تصادم أدى إلى وفاة شرطي.

وألقت قوات الأمن القبض على نجم الزمالك، بعد أن صدم أمين شرطة بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مطروح، ما أدى إلى وفاته فورًا، وكان يرافقه في الطريق محمد صبحي، حارس الفريق، الذي أُخلي سبيله في وقت لاحق.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حبس مدافع الفريق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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وكان أحمد فتوح أدلى بأقواله اليوم أمام النيابة العامة، كما استمعت النيابة لأقوال محمد صبحي زميله بالفريق الذي كان يرافقه في أثناء وقوع الحادث.

وتم التحفظ على أحمد فتوح، وعلى السيارة، عن طريق رجال الشرطة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة.

وينص قانون العقوبات المصري في المواد 238 وحتى 244 على أن حوادث الطرق يواجه مرتكبوها تهم القتل الخطأ والإهمال، وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الإهمال، وترتفع إلى 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث بوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة إلى 7 سنوات.

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